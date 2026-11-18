Trên sân cỏ, Wayne Rooney là biểu tượng của sức mạnh, bản lĩnh và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man United. Nhưng chính anh thừa nhận đã từng nghĩ đến chuyện tự tử trong thời gian tệ hại ở Man United.

Rooney và con trai Kai Rooney. Ảnh: FBNV

Trong một buổi trò chuyện trên chương trình podcast Life at the Midpoint, Wayne Rooney đã cởi mở chia sẻ về những góc khuất tâm lý mà ông từng gánh chịu. Ở độ tuổi 41, nhìn lại thời kỳ hoàng kim tại Quỷ đỏ, cựu danh thủ thừa nhận rằng đó cũng là khoảng thời gian ông chạm đáy về mặt cảm xúc. Dù vừa kết hôn và đón con trai đầu lòng Kai, Rooney lại rơi vào trạng thái bế tắc nặng nề.

Để đối phó với áp lực khủng khiếp, Rooney thường chọn cách giam mình trong nhà suốt hai ngày liên tiếp và tìm đến rượu. Ông cố gắng lẩn tránh thực tế, không muốn giáp mặt bất kỳ ai ngoài đường hay xuất hiện ở các cửa hàng. Sự dằn dằn dội về mặt tâm lý lớn đến mức có những thời điểm, cựu chân sút đã nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực nhất về việc kết thúc cuộc đời.

Trong văn hóa bóng đá đỉnh cao thời bấy giờ, rào cản về sự nam tính và nỗi sợ bị coi là yếu đồ dại đã ngăn cản ông thừa nhận tình trạng của bản thân cũng như tìm kiếm sự trợ giúp sớm hơn.

Nỗi đau tinh thần không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Rooney mà còn đẩy hôn nhân của ông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, sự đồng hành kiên định của người vợ Coleen chính là yếu tố quyết định giúp ông vượt qua giai đoạn tăm tối. Rooney chia sẻ rằng Coleen hoàn toàn có thể chọn cách ra đi trong khoảng thời gian khó khăn đó, nhưng cô đã ở lại, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp ông từng bước tìm lại sự cân bằng.

Bên cạnh sự nâng đỡ từ gia đình, Rooney cũng đã tìm đến các chuyên gia tâm lý để tham gia những buổi trị liệu, giúp ông giải tỏa những gánh nặng dồn nén bấy lâu. Việc mở lòng thừa nhận tổn thương được xem là bước ngoặt quan trọng giúp cựu thủ thủ quân Quỷ đỏ vượt qua cuộc khủng hoảng.

Sau khi chính thức treo giày vào năm 2021, Rooney tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị HLV, gần đây nhất là dẫn dắt Plymouth Argyle vào năm 2024, đồng thời đảm nhận vai trò bình luận viên truyền hình. Những trải nghiệm dũng cảm mà Rooney chia sẻ không chỉ phơi bày mặt trái của thế giới thể thao chuyên nghiệp mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và sự lên tiếng đúng lúc.

Hiện con trai của danh thủ này, là Kai Rooney đang khoác áo U18 Man United và khoác áo số 10 với vị trí sở trường tiền đạo.

LONG KHANG