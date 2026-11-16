Lukaku chia tay đội tuyển Bỉ ở tuổi 33

Romelu Lukaku, chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Bỉ, đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, khép lại 16 năm cống hiến với 94 bàn thắng sau 135 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lukaku ghi bàn ở World Cup 2026. Ảnh THX

Tiền đạo 33 tuổi này là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ năm trong lịch sử bóng đá nam quốc tế. Bốn cầu thủ xếp trên anh lần lượt là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 146 bàn), Lionel Messi (Argentina, 126 bàn), Ali Daei (Iran, 108 bàn) và Sunil Chhetri (Ấn Độ, 95 bàn). Anh cũng là nhân tố quan trọng giúp Bỉ giành vị trí thứ ba tại World Cup 2018, giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội tuyển nước này.

"Trong 16 năm qua, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc có thể", Lukaku chia sẻ trên Instagram, "Tôi đã chơi cùng những đồng đội tuyệt vời mà tôi sẽ luôn biết ơn. Tôi muốn cảm ơn tất cả họ. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các huấn luyện viên vì đã thúc đẩy và tin tưởng tôi để giúp đội bóng. Đó là một hành trình tuyệt vời và tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc".

Lukaku đã tham dự 4 kỳ World Cup và 3 kỳ Euro. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2010 và nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu, với khả năng săn bàn đáng nể và thể hình mạnh mẽ. "Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó", anh nói thêm, "Tôi hài lòng với quyết định dừng lại ở đây. Thật tuyệt vời, thật thú vị. Tôi biết ơn, cảm ơn các bạn".

Trong trận đấu cuối cùng của Bỉ tại vòng bảng Nations League – chiến thắng 4-1 trước Italy trên sân nhà hôm Chủ nhật – Lukaku là cầu thủ dự bị không được sử dụng. Đó cũng là trận đấu khép lại một kỷ nguyên của "thế hệ vàng" bóng đá Bỉ, thế hệ từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng chưa một lần giành được danh hiệu lớn.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Lukaku khởi nghiệp tại Anderlecht (Bỉ) trước khi khoác áo nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Everton, Man United và Inter Milan. Hiện tại, anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự nghiệp quốc tế của Lukaku là một hành trình đáng nhớ với những dấu ấn khó phai: anh là một trong số ít cầu thủ ghi hơn 90 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, và là biểu tượng của một thế hệ Bỉ từng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Dù chưa từng chạm tay vào một danh hiệu lớn nào cùng đội tuyển, những đóng góp của anh cho bóng đá Bỉ là không thể phủ nhận.

LONG KHANG