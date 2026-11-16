Bỉ vùi dập Italy, Pháp chiếm đỉnh bảng sau khi hạ Thổ Nhĩ Kỳ

Lượt trận quyết định vòng bảng Nations League đã chứng kiến những biến động dữ dội. Trong khi Bỉ đè bẹp Italy với tỷ số 4-1 để giật vé vào tứ kết, tuyển Pháp cũng nhọc nhằn vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 để xây chắc ngôi đầu bảng A1.

Trận cầu tâm điểm tại Brussels giữa Bỉ và Italy đã kết thúc với kịch bản không ai ngờ tới. Tuyển Italy bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Pháp ở lượt trận trước, và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay phút 11 nhờ công của Francesco Pio Esposito. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì thầy trò HLV Roberto Mancini làm được trước khi hứng chịu cơn lốc tấn công mãnh liệt từ đội chủ nhà.

Chỉ 4 phút sau bàn thua, Maxim De Cuyper quân bình tỷ số 1-1 cho Bỉ. Tiếp đà hưng phấn, Nathan Ngoy ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp để đưa "Quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước, trước khi ngôi sao Jeremy Doku nâng tỷ số lên 3-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp hai, nhạc trưởng Kevin De Bruyne kiến tạo để Diego Moreira ấn định thắng lợi đậm đà 4-1 cho Bỉ. Cuối trận, thủ môn Senne Lammens còn xuất sắc cản phá thành công quả phạt đền của Esposito, khép lại đêm thi đấu thảm họa của Italy. Thất bại này khiến Italy bị loại khỏi tứ kết, trong khi Bỉ giành tấm vé vớt nghẹt thở với 12 điểm.

HLV Roberto Mancini thừa nhận Ý hoàn toàn thất thế về mặt thể lực và khả năng tranh chấp sau khi vắt kiệt sức ở trận gặp Pháp. Trong khi đó, HLV Mark van Bommel đã đưa Bỉ tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất một cách đầy thuyết phục.

Tại Bordeaux, tuyển Pháp trải qua 90 phút thi đấu đầy giằng co trước Thổ Nhĩ Kỳ. Dù đón chào sự trở lại của Kylian Mbappe trên hàng công, "Gà trống Gaulois" gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ, khi nhạc trưởng Arda Guler bên phía Thổ Nhĩ Kỳ liên tục uy hiếp khung thành đối phương.

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 48 khi Emirhan Topcu vô tình lúng túng đá phản lưới nhà từ quả phạt góc của Rayan Cherki. Đến phút 79, nhân tố dự bị Eli Junior Kroupi – tiền đạo 20 tuổi thuộc biên chế Bournemouth – tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh cho Pháp. Dù Abdulkerim Bardakci rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 89, Pháp vẫn bảo toàn chiến thắng chung cuộc.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Zinedine Zidane kết thúc vòng bảng với 13 điểm, chính thức chiếm ngôi đầu bảng A1 và giành vé vào tứ kết. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thất bại thứ 6 liên tiếp và chìm sâu ở đáy bảng.

Ở một diễn biến khác tại bảng A3, Croatia giành chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, 5 đại diện đã chắc suất góp mặt tại vòng tứ kết bao gồm: Pháp, Bỉ (bảng A1), Anh, Tây Ban Nha (bảng A3) và Bồ Đào Nha (bảng A4).

Ba tấm vé còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối ở bảng A2 (cuộc cạnh tranh giữa Hà Lan, Hy Lạp, Đức) và bảng A4 (Đan Mạch đối đầu Na Uy). Lễ bốc thăm chia cặp tứ kết sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 20-11, với các trận đấu lượt đi và lượt về dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 3-2027.

LONG KHANG