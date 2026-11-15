HLV Zidane bác bỏ thông tin căng thẳng với Mbappe

HLV Zinedine Zidane xác nhận Kylian Mbappe sẵn sàng ra sân khi đội tuyển Pháp tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League vào ngày mai 16-11, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng mối quan hệ giữa mình và đội trưởng tuyển Pháp đang trở nên căng thẳng.

HLV Zinedine Zidane của đội tuyển Pháp. Ảnh: THX

Kylian Mbappe đã bỏ lỡ trận thua 1-3 trước Italy do gặp vấn đề về cơ đùi sau. Đội trưởng tuyển Pháp rất muốn ra sân trong trận đấu hồi giữa tuần, nhưng HLV Zidane đã quyết định không mạo hiểm.

Phát biểu tại Bordeaux một ngày trước trận đấu cuối cùng vòng bảng UEFA Nations League, Zidane cho biết tiền đạo đang khoác áo Real Madrid có thể trở lại thi đấu: “Chẳng có vấn đề gì cả. Cậu ấy sẽ góp mặt cùng chúng tôi vào ngày mai”.

Nhà cầm quân của tuyển Pháp từ chối tiết lộ liệu ông sẽ bố trí tiền đạo này chơi ở vị trí trung phong hay chạy cánh trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Có những ý kiến ​​cho rằng Mbappe không hài lòng khi bị xếp chơi ở hành lang cánh trái trong đợt tập trung tháng 9, trong khi Ousmane Dembele được bố trí chơi ở vị trí trung tâm, khiến sự giao tiếp giữa 2 người rất hạn chế.

Tuy nhiên, tiền vệ huyền thoại của Pháp đã gọi đó là những thông tin vô căn cứ, mô tả những suy đoán này là điều gây khó chịu nhưng nhấn mạnh mình sẽ không sa đà vào bất kỳ cuộc tranh luận nào.

“Tôi không hiểu tại sao lại có những câu chuyện đó, chẳng có gì nghiêm trọng cả”, Zidane khẳng định, “Đó là lý do tại sao tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận này. Tôi và Mbappe có mối quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ, và mọi thứ vẫn đang diễn ra hoàn hảo. Tôi không thể ngăn cản người khác nói những điều họ muốn. Nhưng đó là những lời vô căn cứ. Thật đáng tiếc và nó khá phiền phức”.

Trận thua trước Italy là thất bại đầu tiên của Zidane sau 5 trận cầm quân, kể từ khi ông thay thế Didier Deschamps vào vị trí HLV trưởng Les Bleus sau World Cup 2026. Ông cũng đề cập đến các vấn đề ở hàng phòng ngự đã bộc lộ trong trận gặp Italy, đồng thời cho biết đội hình cuối cùng sẽ được chốt sau buổi tập luyện cuối cùng.

Tuyển Pháp sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ tại Bordeaux vào Chủ nhật trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A1, trong khi đội tuyển Bỉ sẽ tiếp đón Italy trong trận đấu còn lại của bảng vào Chủ Nhật. Pháp và Italy hiện cùng có 10 điểm, hơn 1 điểm so với đội xếp sau là Bỉ. Thổ Nhĩ Kỳ đã để thua cả 5 trận đấu của mình. Tuyển Pháp có thể giành vị trí dẫn đầu nếu giành chiến thắng trong khi Italy không thắng. Ngược lại, nếu Pháp thua và Bỉ giành chiến thắng, đội bóng của Zidane sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 và bị loại khỏi cuộc đua vào tứ kết.

LINH SƠN