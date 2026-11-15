Đội tuyển Brazil và Barcelona trước nguy cơ bùng nổ bất đồng mới

Đại diện đội tuyển Brazil tuyên bố Raphinha vẫn phải ở lại cho hết chuyến du đấu quốc tế tại Singapore, dù ngôi sao tấn công của Barcelona không thể thi đấu ở trận tới vì nhận thẻ trong thất bại 2-3 trước Nhật Bản hôm 14-11.

Raphinha (phải) quá quan trọng đối với tham vọng thành công của Barcelona. Ảnh: THX

Raphinha, đội trưởng Barcelona, nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại cùng đội tuyển quốc gia Brazil trong trận đấu thứ 2 của đợt tập trung quốc tế, dù anh không thể ra sân do án treo giò. Ngôi sao 29 tuổi này nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu thua 2-3 trước Nhật Bản, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị cấm thi đấu ở trận kế tiếp gặp đội chủ nhà Singapore.

Tuy nhiên điều phối viên điều hành chung các đội tuyển quốc gia nam của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Rodrigo Caetano cho biết cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Barcelona trong mùa giải này vẫn sẽ ở lại khu vực Viễn Đông cùng Selecao. “Raphinha sẽ ở lại. Về nguyên tắc, cậu ấy vẫn đồng hành cùng chúng tôi. Việc cậu ấy rời đi là không hợp lý, bởi cậu ấy là một trong những thủ lĩnh của đội”, Caetano chia sẻ với các phóng viên.

Thông tin này khó có thể khiến phía Barcelona hài lòng, nhất là khi CLB này từng không ít lần tỏ ra thất vọng vì Raphinha trở về trong tình trạng chấn thương sau các đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia trước đây. Lần triệu tập quốc tế này diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Raphinha bị đau ở đùi phải trong trận giao hữu của Brazil, khiến anh phải vắng mặt 2 trận khi trở về CLB. Ở mùa giải trước, Raphinha từng bỏ lỡ 26 trận vì các vấn đề về đùi tái phát, bao gồm cả những trở ngại liên quan đến nhiệm vụ quốc tế.

HLV Hansi Flick gần đây cũng đã cảnh báo về trường hợp của Raphinha, kêu gọi đồng nghiệp ở đội tuyển Brazil Carlo Ancelotti - một cựu HLV của đội bóng kình địch Real Madrid - cần quản lý cẩn thận thời gian thi đấu của ngôi sao chỉ vừa bình phục chấn thương này. Nhà cầm quân của Barcelona thừa nhận tình hình không lý tưởng chút nào, đặc biệt là với quãng đường di chuyển khứ hồi dài 22.000 km đến Đông Nam Á.

Raphinha không chỉ được trao băng đội trưởng của Barcelona ở mùa giải này, tiền đạo người Brazil còn được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kể từ khi các giải đấu khởi tranh vào tháng 8. Trong vai trò trung phong, anh đã trở thành một “cỗ máy săn bàn” thực thụ với 19 pha lập công và 3 kiến tạo chỉ sau 14 trận ở mọi giải đấu ở mùa giải 2026-2027. Vào đầu tháng này, Barcelona chính thức gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Brazil đến giữa năm 2030.

LINH SƠN