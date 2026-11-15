Brazil lại thua Nhật Bản, HLV Ancelotti bị thẻ đỏ

Cuộc khủng hoảng thành tích của Brazil chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi Selecao lại vừa bị dội một gáo nước lạnh ở trận thua Nhật Bản 2-3 tại giải giao hữu do Singapore tổ chức.

Ancelotti vẫn phải nhờ cậy Vinicius. Ảnh THX

Không chỉ thất bại cay đắng trước đại diện châu Á, Selecao còn rơi vào cảnh hỗn loạn khi HLV Carlo Ancelotti cùng thủ quân Raphinha phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài trong những phút bù giờ nảy lửa.

Bước vào trận đấu, HLV Ancelotti thực hiện nhiều thử nghiệm lực lượng, nhưng hàng thủ dâng cao quá rủi ro đã nhanh chóng trở thành mồi ngon cho các pha phản công sắc lẹm từ phía Nhật Bản. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi (từ phút 14 đến 19), các hậu vệ Brazil – đặc biệt là trung vệ Jair Cunha – đã hoàn toàn bị xé nát. Takefusa Kubo mở tỷ số bằng cú dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc gần, trước khi Keito Nakamura đệm bóng nhân đôi cách biệt sau đường tạt chuẩn xác từ Shuto Nakano. Sự lúng túng trong cách vận hành hệ thống 4-3-3 khiến đội bóng xứ Samba chao đảo.

Giữa thời điểm Brazil bế tắc về mặt lối chơi tập thể, sự tỏa sáng cá nhân của Vinicius đã thắp lại hy vọng cho đội nhà. Phút 32, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid tung cú sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm găm thẳng vào góc cao khung thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bước sang hiệp hai, ở phút 74, Vinícius tiếp tục phô diễn kỹ thuật cá nhân thượng thừa khi dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đập hai cột dọc rồi lăn vào lưới, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thậm chí đến phút 79, tiền đạo trẻ Endrick suýt chút nữa đã giúp Brazil vươn lên dẫn trước nếu cú dứt điểm của anh không tìm đến đúng xà ngang khung thành Nhật Bản.

Tuy nhiên, bi kịch của Brazil lại diễn ra ở những phút đá bù giờ. Xuất phát từ tình huống Joao Gomes bị cướp bóng ở giữa sân, Tatsuhiro Sakamoto chớp thời cơ dứt điểm đập chân hậu vệ rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Pedro Morisco, ấn định chiến thắng 3-2 lịch sử cho Nhật Bản.

Cho rằng trọng tài người Singapore Jansen Foo đã bỏ qua lỗi của đối thủ trước đó, HLV Carlo Ancelotti cùng Raphinha (người đã rời sân) đã phản ứng dữ dội và lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp. Màn ẩu đả và phản ứng thiếu kiềm chế của dàn sao Brazil sau tiếng còi mãn cuộc đã để lại một hình ảnh vô cùng xấu xí.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ancelotti phân trần rằng ông nhận thẻ đỏ vì "không thể kiểm soát băng ghế dự bị", đồng thời khẳng định ông hài lòng với 70 phút thi đấu nỗ lực của các học trò. Dù vậy, thất bại này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động cho chiến lược gia người Italy sau 18 tháng nắm quyền.

Kể từ sau trận thua sốc Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026, Ancelotti vẫn chưa thể xây dựng cho Brazil một lối chơi tập thể gắn kết và cân bằng giữa tấn công với phòng ngự.

Trong 16 lần đối đầu Nhật Bản, Brazil chỉ thua 2 lần và cả 2 đều diễn ra dưới triều đại của HLV Ancelotti. Vì thế, đó không chỉ là một gáo nước lạnh, mà còn đẩy làn sóng hoài nghi về năng lực cầm quân của ông tại Nam Mỹ lên tới đỉnh điểm.

LONG KHANG