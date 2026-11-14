Ancelotti xây dựng “thế hệ mới” khi Brazil tái đấu Nhật Bản

Năm tháng sau chiến thắng nghẹt thở Nhật Bản,đưa Brazil vào vòng 16 World Cup 2026, HLV Carlo Ancelotti hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn, khi sắp tái đấu “Samurai Xanh” tại Singapore vào hôm nay 14-11.

HLV Ancelotti (Ảnh: THX)

Tại Houston hồi tháng 6, Gabriel Martinelli đã ghi bàn ở phút bù giờ 90+t để giúp Selecao giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản tại World Cup 2026. Nhưng sau đó, họ để thua Na Uy 1-2 khi Erling Haaland lập “cú đúp” và dừng bước ở tứ kết.

Giờ đây, Ancelotti đang xây dựng đội hình cho tương lai. Đội hình 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil cho các trận đấu với Nhật Bản vào lúc 17 giờ 15 hôm nay và Singapore vào thứ Ba tuần sau có đến 15 cầu thủ dưới 23 tuổi.

“World Cup đã khép lại một chu kỳ cho một thế hệ cầu thủ”, Ancelotti nói với lại các phóng viên hôm thứ Sáu, “Chúng tôi hiện đang xây dựng thế hệ mới để tập trung và cạnh tranh trong các giải đấu chính thức tiếp theo: Copa America 2028 và World Cup 2030.

Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều tiềm năng. Chúng tôi đang xem xét các cầu thủ trẻ, bao gồm cả một số cầu thủ mới. Chúng tôi rất hài lòng với những gì mình đang thấy. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ với rất nhiều phẩm chất và tài năng, vì vậy chúng tôi nhìn về tương lai với sự tự tin”.

Nhà cầm quân 67 tuổi không muốn dành lời khen đặc biệt cho bất kỳ ai: “Bạn có thể thấy thái độ trong tập luyện và sự tập trung của họ. Tất cả họ đều mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin cho tương lai bởi vì chúng tôi thấy mình có những cầu thủ rất chất lượng".

"Họ có thể thiếu kinh nghiệm chinh chiến, nhưng mà đó cũng là điều bình thường đối với các cầu thủ trẻ”, nhà cầm quân từng dẫn dắt các CLB hàng đầu của bóng đá châu Âu như là Real Madrid, AC Milan, Chelsea... chia sẻ.

Đội hình Brazil ở lần tập trung này (Ảnh: X của LĐBĐ Brazil)

Tiền đạo đang có phong độ cao của Barcelona, ​​Raphinha, sẽ đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Nhật Bản. “Kỳ vọng của tôi rất tốt. Rõ ràng, chúng tôi đang trải qua giai đoạn tái thiết với những cầu thủ mới mẻ.

Nhưng tôi thấy những cầu thủ rất chất lượng và có khát khao lớn lao cống hiến hết mình cho màu áo đội tuyển”, Raphinha, người chỉ ra sân trong 2 trận đấu World Cup vì chấn thương gân kheo, cho biết.

“Đây là một trận đấu tầm cỡ FIFA World Cup, như chúng ta đã thấy ở World Cup lần trước. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, vì chúng ta đều biết chất lượng của tuyển Nhật Bản là như thế nào”, anh nói thêm.

Ông Hajime Moriyasu, người dự kiến được thay thế bởi HLV đội U23 Nhật Bản Go Oiwa sau trận đấu với Paraguay ở Singapore vào thứ Ba tuần tới, đã nhìn lại quãng thời gian 8 năm dẫn dắt đội tuyển...

“Có nhiều điều chúng tôi làm được; chúng tôi đã thành công, nhưng cũng có những điều chúng tôi không thể làm được. Tôi đã thành công trong việc tăng chiều sâu đội hình”, HLV Moriyasu cho biết.

Đ.Hg.