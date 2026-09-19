HLV Popovic thay 10 cầu thủ Australia đá với tuyển Brazil

HLV Popovic vừa mới triệu tập 7 cầu thủ chưa từng khoác áo Đội tuyển quốc gia Australia - Socceroos vào đội hình 26 người cho 2 trận giao hữu lịch sử với tuyển Brazil tại Queensland, trong khi 3 chấn thương khác buộc nhà cầm quân này phải thực hiện thêm những thay đổi.

HLV Popovic của Socceroos chỉ đạo bên đường biên ở World Cup (Ảnh: THX)

Socceroos (biệt danh của Đội tuyển quốc gia Australia) sẽ đối đầu với tuyển Brazil lần lượt ở trong các ngày 25-9 (Townsville, tại SVĐ Queensland Country Bank) và ngày 29-9 (Brisbane, tại SVĐ Suncorp). Đó là 2 trận giao hữu trên sân nhà trước thềm giải AFC Asian Cup 2027 của Socceroos diễn ra đầu tháng 1 năm sau.

Những trận đấu với tuyển Brazil sẽ giúp HLV Popovic thu thập thông tin rất quan trọng cho đội hình mới, khi ông dường như không sử dụng một số cầu thủ dự bị tại World Cup 2026 hồi mùa Hè qua ở Bắc Mỹ.

Hiện tại, HLV Popovic không thể triệu tập 3 cầu thủ đang bị chấn thương là Jordy Bos, Cameron Burgess và Cristian Volpato. Trong khi đó, em trai của Bos - Kasey Bos - là 1 trong số 7 cầu thủ chưa từng khoác áo Đội tuyển quốc gia vẫn có tên, cùng với 16 cầu thủ được giữ lại từ đội hình tham dự World Cup 2026.

Cựu Đội trưởng Mat Ryan từng bị loại khỏi đội hình dự World Cup 2026 để nhường chỗ cho thủ môn Patrick Beach, lần này cũng không có mặt, dù anh thường xuyên ra sân ở đấu trường La Liga trong màu áo CLB Levante.

Sáu cầu thủ khác trong đội hình World Cup 2026 cũng bị loại là Cammy Devlin, Ajdin Hrustic, Mat Leckie, Awer Mabil, Kai Trewin và Nishan Velupillay.

Ngoài ra, những cầu thủ chưa từng khoác áo Socceroos là Kasey Bos, Eli Adams, Kealey Adamson, Jacob Chapman, Yaya Dukuly, Dylan Leonard và Marcus Younis sẽ góp mặt.

HLV Popovic cũng đã triệu tập lại những gương mặt đáng chú ý bao gồm Riley McGree, Patrick Yazbek và Alex Robertson từng bỏ lỡ World Cup vì chấn thương lẫn sa sút phong độ.

Đội hình Socceroos đối đầu với tuyển Brazil Thủ môn: Patrick Beach, Jacob Chapman*, Paul Izzo Hậu vệ: Kealey Adamson*, Aziz Behich, Kasey Bos*, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Dylan Leonard*, Harry Souttar Tiền vệ: Jackson Irvine, Riley McGree, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Alexander Robertson, Patrick Yazbek Tiền đạo: Eli Adams*, Yaya Dukuly*, Nestory Irankunda, Mohamed Toure, Tete Yengi, Marcus Younis* *Là những cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển Đội hình Socceroos đấu tuyển Brazil (Ảnh: CommBank Socceroos)

Kết quả và lịch đấu của Socceroos trong năm 2026

FIFA Series 27-3 Thắng Cameroon 1-0 FIFA Series 31-3 Thắng Curacao 5-1 Giao hữu 30-5 Thua Mexico 0-1 Giao hữu 6-6 Hòa Thụy Sĩ 1-1 World Cup 13-6 Thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 World Cup 19-6 Thua Mỹ 0-2 World Cup 25-6 Hòa Paraguay 0-0 World Cup 3-7 Hòa Ai Cập 1-1 (thua pen 2-4) Giao hữu 25-9 Đấu tuyển Brazil Giao hữu 29-9 Đấu tuyển Brazil Giao hữu 13-11 Đấu tuyển Qatar Giao hữu 17-11 Đấu tuyển Jordan

Đ.Hg.