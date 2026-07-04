Ai Cập của Salah đánh bại Australia trên loạt 11 mét, làm nên lịch sử

Đội tuyển Ai Cập của Ngôi sao Mohamed Salah đã đánh bại tuyển Australia với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu 11 mét sau khi hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu hiệp chính lẫn cả hiệp phụ. Với kết quả này, Những vị Pharaoh giành trận thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng đấu loại trực tiếp của FIFA World Cup.

Niềm vui chiến thắng của tuyển Ai Cập

Trước đó, tuyển Ai Cập đã đánh bại tuyển New Zealand 3-1 ở lượt trận thứ 2 vòng đấu bảng, qua đó, giành chiến thắng đầu tiên ở đấu trường vô địch thế giới môn túc cầu. Kỳ World Cup 2026 ở Bắc Mỹ đang liên tục chứng kiến Ai Cập làm nên lịch sử.

Socceroos đã có khởi đầu suýt nữa là hoàn hảo khi Cristian Volpato dứt điểm trúng xà ngang khung thành thủ môn Oufa Shobeir từ một cú sút xa ngay từ đầu trận. Thay vào đó, họ lại bị dẫn trước nhanh chóng khi Emam Ashour ghi bàn phút thứ 13...

Từ một pha phối hợp đá phạt hàng rào bên cánh trái, Ashour tung cú dứt điểm ở gần vạch 16 mét 50 nhưng bị hậu vệ Australia phá ra. Bóng đến chân Karim Hafez và anh này tạt bóng trở lại vòng cấm. Ashour bay người đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Đây là bàn thắng thứ 250 của FIFA World Cup 2026. Trước khi đến với giải đấu này, tiền vệ 28 tuổi đang chơi cho Al Ahly tại giải quốc nội chưa từng ghi bàn cho Pharaohs. Nhưng cùng với pha lập công này, thì anh đã có 2 bàn cho Đội tuyển Ai Cập!

Australia gỡ hòa chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, với cú đá phạt của Aiden O’Neill lại bị Mohamed Hany đánh đầu phản lưới nhà, đây cũng là bàn phản lưới nhà thứ... 2 của anh ở trong giải đấu năm nay. Trước đó, anh cũng phải lưới trận hòa Bỉ 1-1.

Ai Cập lẽ ra đã giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức, nếu không nhờ pha cứu thua xuất sắc bằng một tay của thủ thành Patrick Beach, anh cản phá cú đánh đầu mạnh mẽ của Rami Rabia từ đường chuyền khá hay của Mohamed Salah.

Bước vào hiệp phụ, cả 2 đội đều thi đấu khá là cẩn trọng vì không muốn thủng lưới ở quãng thời gian quá nhạy cảm này. HLV trưởng tuyển Australia - Tony Popovic tung thủ môn dự bị Mat Ryan vào sân thay Beach để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, điều này rốt cuộc không giúp ích được gì cả. Vì chàng thủ môn này không cản phá được bất kỳ cú sút nào của tuyển Ai Cập, cả 4 cú sút của Pharaohs đều thành công, trong đó có cả cú đá Panelka ngoạn mục và bản lĩnh của Ngôi sao Salah...

Hossam Abdelmaguid thực hiện thành công cú sút quyết định cho Ai Cập sau khi các cầu thủ Australia, trong trạng thái tinh thần rất kém vì vẫn đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên ở vòng knock-out đã sút hỏng 2 quả penalty (bay lên trời và trúng xà).

Như vậy, Salah và các đồng đội giành vé vào vòng 16 cho trận đấu dự kiến sẽ diễn ra tại SVĐ Mercedes-Benz tại Atlanta (Georgia). Liệu là Salah sẽ được đối đầu với Lionel Messi và các đồng đội của mình. Cả thế giới đều rất hy vọng về chuyện này!

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng tuyển Ai Cập - ông Hossam Hassan - đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa: "Cầu thánh Allah thương xót cho các liệt sĩ anh hùng đã ngã xuống vì đất nước và quốc gia Ai Cập". "Tôi có nói với các cầu thủ của mình: "Tôi xin dâng tặng chiến thắng này cho các liệt sĩ anh hùng Ai Cập, cho người dân quê nhà và xin trao tặng cho cả người dân Palestine!".

Đ.Hg.