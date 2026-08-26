RB Leipzig tái ký hợp đồng với Christopher Nkunku

RB Leipzig đã xác nhận tái ký hợp đồng với tiền đạo người Pháp - Christopher Nkunku, nhưng lần này là hợp đồng mượn từ AC Milan kèm điều khoản mua đứt. Đây là một sự tái ngộ đầy thú vị, khi Nkunku từng chơi cho RB Leipzig từ 2019-2023, thi đấu 172 trận và đóng góp công lao cho 126 bàn thắng.

Nkunku trong màu áo AC Milan mùa trước (Ảnh: THX)

CLB hiện đang chơi ở giải Bundesliga ra thông báo cho biết trên trang chủ của mình: “Christopher Nkunku đã quay trở lại RB Leipzig theo dạng cho mượn từ AC Milan cho mùa giải 2026-2027. Ngoài ra, Red Bulls đã đạt được thỏa thuận để mua đứt tiền đạo này”.

“Christo và RB Leipzig có một mối liên hệ đặc biệt, từng kéo dài 4 năm, với 172 trận đấu chính thức, 126 lần góp dấu giày vào bàn thắng và 2 danh hiệu DFB-Pokal (Cúp QG Đức). Giờ đây, tiền đạo này đã sẵn sàng viết nên một chương mới với Red Bulls”.

Marcel Schafer, Giám đốc điều hành thể thao của RB Leipzig, cho biết rất vui mừng khi đón Christo quay lại. "Cậu ấy đã chứng minh được tài năng thiên bẩm tuyệt vời mà mình sở hữu cũng như khả năng tạo nên sự khác biệt ở trong các trận đấu. Việc có thể thi đấu đa năng ở nhiều vị trí sẽ mang đến cho chúng tôi thêm những phương án chất lượng trên hàng công”, ông nói.

Trong khi đó, Nkunku chia sẻ, anh rất vui khi tái gia nhập RB Leipzig và đang nóng lòng được thi đấu trước NHM tại Red Bull Arena.

Vua phá lưới Bundesliga mùa giải 2022-23 đã bắt đầu sự nghiệp tại Paris Saint-Germain. Sau khi chơi cho RBL, anh chuyển đến Chelsea năm 2023. Nkunku đã ký hợp đồng với AC Milan hồi năm ngoái, anh ghi được 8 bàn thắng trong 35 lần ra sân trong mùa giải 2025-2026.

Cho mượn cả mùa giải Thỏa thuận mua đứt với AC Milan 172 trận đấu cho RBL, 70 bàn thắng, 56 pha kiến ​​tạo Vô địch DFB-Pokal năm 2022 & 2023

Đ.Hg.