Tiêu điểm bóng đá

RB Leipzig tái ký hợp đồng với Christopher Nkunku

SGGPO

RB Leipzig đã xác nhận tái ký hợp đồng với tiền đạo người Pháp - Christopher Nkunku, nhưng lần này là hợp đồng mượn từ AC Milan kèm điều khoản mua đứt. Đây là một sự tái ngộ đầy thú vị, khi Nkunku từng chơi cho RB Leipzig từ 2019-2023, thi đấu 172 trận và đóng góp công lao cho 126 bàn thắng.

Nkunku trong màu áo AC Milan mùa trước (Ảnh: THX)
Nkunku trong màu áo AC Milan mùa trước (Ảnh: THX)

CLB hiện đang chơi ở giải Bundesliga ra thông báo cho biết trên trang chủ của mình: “Christopher Nkunku đã quay trở lại RB Leipzig theo dạng cho mượn từ AC Milan cho mùa giải 2026-2027. Ngoài ra, Red Bulls đã đạt được thỏa thuận để mua đứt tiền đạo này”.

“Christo và RB Leipzig có một mối liên hệ đặc biệt, từng kéo dài 4 năm, với 172 trận đấu chính thức, 126 lần góp dấu giày vào bàn thắng và 2 danh hiệu DFB-Pokal (Cúp QG Đức). Giờ đây, tiền đạo này đã sẵn sàng viết nên một chương mới với Red Bulls”.

Marcel Schafer, Giám đốc điều hành thể thao của RB Leipzig, cho biết rất vui mừng khi đón Christo quay lại. "Cậu ấy đã chứng minh được tài năng thiên bẩm tuyệt vời mà mình sở hữu cũng như khả năng tạo nên sự khác biệt ở trong các trận đấu. Việc có thể thi đấu đa năng ở nhiều vị trí sẽ mang đến cho chúng tôi thêm những phương án chất lượng trên hàng công”, ông nói.

Trong khi đó, Nkunku chia sẻ, anh rất vui khi tái gia nhập RB Leipzig và đang nóng lòng được thi đấu trước NHM tại Red Bull Arena.

Vua phá lưới Bundesliga mùa giải 2022-23 đã bắt đầu sự nghiệp tại Paris Saint-Germain. Sau khi chơi cho RBL, anh chuyển đến Chelsea năm 2023. Nkunku đã ký hợp đồng với AC Milan hồi năm ngoái, anh ghi được 8 bàn thắng trong 35 lần ra sân trong mùa giải 2025-2026.

Cho mượn cả mùa giải

Thỏa thuận mua đứt với AC Milan

172 trận đấu cho RBL, 70 bàn thắng, 56 pha kiến ​​tạo

Vô địch DFB-Pokal năm 2022 & 2023

Tin liên quan
Đ.Hg.

Từ khóa

RB Leipzig Christopher Nkunku Nkunku Bundesliga AC Milan Red Bulls RBL GĐĐH DFB-Pokal

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn