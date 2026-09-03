Phản ứng của Harry Kane sau bàn đầu tiên trong mùa

Cú đúp của Harry Kane đã giúp đội đương kim vô địch Bayern Munich lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1 ở trong trận ra quân Cúp Quốc gia Đức trước đội bóng hạng Nhì Osnabrueck vào rạng sáng 3-9

Kane (thứ 2 từ trái sang) vui mừng cùng các đồng đội (Ảnh: THX)

Tom Bischof và Michael Olise cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số khi Bayern đáp trả đanh thép sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước từ rất sớm - nhờ vào siêu phẩm của Robin Meissner cho đội chủ sân Stadion an der Bremer Bruck ngay vào phút thứ 5.

“Thi đấu trên sân khách trước một bầu không khí cuồng nhiệt chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Họ bắt đầu trận đấu bằng một bàn thắng tuyệt đẹp và chúng tôi đã buộc phải giữ sự bình tĩnh”, Kane đã chia sẻ sau khi “mở tài khoản bàn thắng” bằng cú đúp.

“Tôi rất vui là vì chúng tôi đã giành được chiến thắng này”, thủ quân của đội tuyển Anh nói. Anh nâng tổng số bàn thắng lên 148 bàn sau 150 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich, kể từ khi anh chia tay đội bóng cũ từ thời thơ ấu là Tottenham vào năm 2023.

Meissner giúp đội chủ nhà mơ về một kịch bản địa chấn khi tung cú dứt điểm cầu âu tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, là một cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải ở khoảng cách 25 mét, khiến cho đám đông 15.741 người ăn mừng đầy cuồng nhiệt.

Dù vậy, Bayern - gã khổng lồ từng 21 lần nâng cao chiếc cúp Quốc gia Đức và chưa từng bị loại ngay từ vòng 1 kể từ năm 1994 - đã nhanh chóng đưa trận đấu quay trở lại vạch xuất phát khi Kane ra chân sấm sét đá bồi tung lưới đối phương trong vòng cấm.

Bischof nhân đôi cách biệt theo kịch bản tương tự chỉ 6 phút sau đó (phút 24), để giúp Bayern hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Olise ghi bàn ở phút 73 trước khi Kane thực hiện thành công quả phạt đền khi trận đấu chỉ còn 4 phút, qua đó ấn định kết quả chung cuộc 4-1.

Hiện Bayern đã trải qua 3 trận đấu trong mùa, cả 3 đều từ những đấu trường khác nhau. Họ đã thắng Borussia Dortmund 2-1 trong trận Siêu Cúp nước Đức (Franz Beckenbauer Supercup) hôm 22-8, Nathaniel Brown và Olise ghi bàn ở các phút 28 và 45+1.

Họ tiếp tục thắng Stuttgart 5-1 hôm 28-8, thuộc khuôn khổ trận đấu mở màn ở Bundesliga 2026-2027, Dayot Upamecano, Olise, Aleksandar Pavlovic và Luis Diaz ghi bàn cho Bayern (bàn thắng còn lại do Josha Vagnoman đá phản lưới nhà). Và đây là trận thắng thứ 3 của "Hùm xám" xứ Bavaria.

Chiến thắng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Kane vừa lên tiếng xác nhận rằng anh và Bayern đã tiến hành thảo luận để ký gia hạn hợp đồng. Kane có chia sẻ: “Tôi đã 33 tuổi. Nó có thể không phải là bản hợp đồng cuối cùng của tôi. Họ sẽ cần chắc chắn tôi phải hạnh phúc”.

Đ.Hg.