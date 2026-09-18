Chelsea và thử thách Brentford

HLV Xabi Alonso của Chelsea đã trả lời phỏng vấn báo chí trước màn so tài với Brentford, trận đấu sớm vòng 5 của Premier League mùa này, diễn ra vào rạng sáng 19-9 (theo giờ Việt Nam).

Joao Pedro có vấn đề với sức khỏe, nhưng Alonso sẽ đưa ra quyết định sau (Ảnh: THX)

Chelsea sẽ hành quân đến SVĐ Gtech Community trong bối cảnh họ vừa trải qua 2 trận đấu không thắng liên tiếp tại Premier League: thua Nhà Đương kim vô địch Arsenal 1-2, và bị cầm hòa ngay ở trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng là Hull City.

Tuy nhiên, Chelsea có những ưu thế đáng kể. The Blues bất bại ở trong cả 5 lần gặp Brentford gần nhất tại Premier League, và được đánh giá là Ứng cử viên sáng giá để giành 3 điểm trên sân khách, điểm số cần thiết giúp cho họ quay trở lại tốp 4.

Với việc ghi được 18 bàn thắng trong 6 trận đấu đầu tiên trên mọi đấu trường, Chelsea của HLV Xabi Alonso trông rất nguy hiểm trên hàng công, nhưng vấn đề phòng ngự khiến họ để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong cả 5 trận đấu gặp các đối thủ Premier League.

Xabi Alonso đã cập nhật tình hình đội hình Chelsea trước trận đấu, có tiết lộ chi tiết về một số cầu thủ, bao gồm cả tiền đạo Joao Pedro, người đã vắng mặt trong buổi tập cuối tuần này. Do vậy, anh đã không được triệu tập vào đội tuyển Brazil sắp tới.

“Về tình hình chấn thương và đội hình, chúng tôi đã có buổi tập cuối cùng. Không ai bị loại trừ khỏi trận đấu với Brentford", HLV Xabi Alonso của Chelsea nói với phóng viên. “Chúng tôi sẽ xem xét liệu Joao Pedro có sẵn sàng thi đấu hay không. Cậu ấy có thất vọng do không được triệu tập vào đội tuyển Brazil không à? Không, Joao Pedro đã vượt qua mùa Hè ở World Cup, cậu ấy rất khao khát có một mùa giải tuyệt vời".

Về tình trạng sức khỏe của Recce James và cả Moises Caicedo, HLV Xabi Alonso cho biết sẽ đưa ra quyết định sau, ngay cả Caicedo cũng có thể quay trở lại. Đó là tin vui cho Chelsea.

Chelsea đang kém Arsenal, Nhà vô địch Premier League 5 điểm trước trận đấu với Brentford. Khi được hỏi liệu Arsenal có bất khả chiến bại hay không, dù mùa giải mới chỉ diễn ra 4 vòng đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha trả lời rất khéo léo: “Còn quá sớm để nói. Arsenal và Man City đã thắng tất cả các trận đấu của họ (tính đến thời điểm này) nhưng vẫn còn rất nhiều trận ở phía trước. Các đội sẽ bị trừng phạt khi không ở phong độ tốt nhất”.

Cuối cùng, trước thông tin Chủ tịch Chelsea Todd Boehly và cả Giám đốc Mark Walter đồng ý bán 25% cổ phần của họ trong CLB cho cổ đông đa số Clearlake Capital với một thỏa thuận định giá Chelsea ở mức 5 tỷ bảng, Xabi Alonso kêu gọi sự kiên nhẫn khi Chelsea cố gắng xây dựng một điều gì đó đặc biệt.

“Tôi nghĩ đây là một thay đổi quan trọng với Chelsea ở trong cấu trúc CLB. Tôi muốn cảm ơn các chủ sở hữu trước đây vì những gì họ đã làm", Xabi Alonso trả lời. “Thật tốt khi Behdad đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Tôi có mối quan hệ tốt với Behdad. Ông ấy đã thuyết phục tôi gia nhập Chelsea. Mọi thứ đều phải cần thời gian”.

Tốp 6 Bảng xếp hạng Premier League

1-Arsenal 12 điểm Hiệu số 8-1 2-Man City 12 điểm Hiệu số 8-2

3-Leeds United 8 điểm Hiệu số 7-3 4-Hull City 8 điểm Hiệu số 5-2 6-Chelsea 7 điểm Hiệu số 10-9

Đ.Hg.