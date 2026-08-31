Chelsea vẫn để ngỏ khả năng cho Pedro Neto ra đi

Chelsea vẫn có thể để Pedro Neto rời CLB khi ngày càng thêm nhiều tin đồn xoay quanh tương lai của tiền đạo này, dù cầu thủ này vừa ghi bàn thắng thứ 2 giúp Chelsea thắng Brighton 4-3 tại vòng 2 của Premier League

Neto (số 7) vẫn có thể rời Chelsea dù đang có phong độ tốt(Ảnh: THX)

Đến thời điểm này, Neto (26 tuổi, một chuyên gia chạy cánh bền bỉ ở biên trái của Chelsea) đã ra sân trong cả 3 trận mở màn mùa giải này.

Anh góp công không nhỏ giúp Chelsea thắng 3 trận liên tiếp (2 trận ở Premier League và 1 trận ở Cúp Liên đoàn), nhưng HLV Xabi Alonso cho biết ông không thể đảm bảo cầu thủ này sẽ ở lại.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn thu hút sự quan tâm từ một số CLB, trong đó Liverpool là một trong những đội bóng đang theo dõi sát sao, khi họ tìm kiếm một lựa chọn mới chất lượng ở hành lang cánh.

Các nguồn tin cho biết một thỏa thuận liên quan đến tuyển thủ Bồ Đào Nha có thể diễn ra trong Premier League, khi Tottenham, Manchester City và Arsenal cũng đã biết về tình hình của Neto và có cơ hội tiếp cận vào phút cuối của thị trường chuyển nhượng.

Chelsea được cho là sẵn sàng bán Neto nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Đầu mùa hè, họ định giá thị trường của Neto là khoảng 100 triệu bảng. Chelsea cũng đang tiếp tục tìm kiếm những bản hợp đồng tiềm năng, một dấu hiệu cho thấy câu lạc bộ đang chuẩn bị cho khả năng có một cầu thủ ra đi.

Chelsea đang đạt được nhiều kết quả tốt với 3 trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời của HLV Alonso, nhưng vẫn không vơi nỗi lo về hàng thủ và khả năng đánh chặn từ tuyến hai. Với việc Moises Caicedo tái phát chấn thương phải rời khỏi sân trong một trận đấu gần đây, tuyến giữa của Chelsea đang rất mong manh.

Tình trạng đi hay ở của Enzo Fernandez vẫn chưa rõ ràng. Sau nhiều thứ đã trải qua, Romeo Lavia không phải mẫu tiền vệ áp sát tranh đoạt bóng (anh cũng đã được chấm điểm rất cao: 7,3 điểm, trong trận thắng tối hôm qua), còn Valentin Barco vẫn non kinh nghiệm.

HLV Alonso sẽ tính toán thế nào khi đại chiến với Arsenal sắp diễn ra?

BXH Premier League sau 2 vòng

1-Manchester City 6 điểm Hiệu số 6-2 2-Hull City 6 điểm Hiệu số 3-0 3-Chelsea 6 điểm Hiệu số 7-5 4-Brentford 4 điểm Hiệu số 4-1

Đ.Hg.