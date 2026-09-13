Vòng 4 Ngoại hạng Anh: Arsenal củng cố ngôi đầu, Chelsea và Liverpool gây thất vọng

Trong khi Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh để duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối sau vòng 4, những đối thủ cạnh tranh như Chelsea hay Liverpool lại trải qua một ngày thi đấu thất vọng khi bị các đội bóng bị đánh giá thấp hơn cầm chân ngay trên sân nhà.

Arsenal duy trì mạch 100% chiến thắng trong tranh cãi trọng tài

Hành quân đến sân Stadium of Light của Sunderland, Arsenal đã phải trải qua 90 phút vô cùng vất vả trước lối chơi thể lực và kiên cường của đội chủ nhà. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 55 khi thủ thành David Raya có pha cản phá phạt đền xuất thần, từ chối cú dứt điểm của Enzo Le Fee. Chỉ 2 phút sau, tân binh Bruno Guimaraes – người vào sân thay Myles Lewis-Skelly sau giờ nghỉ – đã mở tỷ số cho "Pháo thủ" bằng một cú sút cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành.

Đến những phút bù giờ cuối trận, Bukayo Saka ấn định chiến thắng 2-0 trên chấm 11m sau khi anh bị Reinildo Mandava phạm lỗi trong vòng cấm, khiến hậu vệ của Sunderland phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chiến thắng này giúp Arsenal duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối với 12 điểm sau 4 vòng đấu.

Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu lại thuộc về sự phẫn nộ của HLV Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha gay gắt chỉ trích quyết định của trọng tài John Brooks khi thổi phạt đền Ezri Konsa (với cáo buộc kéo ngã Dan Ballard) là "không thể chấp nhận được" ở cấp độ đỉnh cao và có thể làm thay đổi cục diện của cả mùa giải.

Chelsea "công làm thủ phá", Liverpool bế tắc tại Anfield

Tại Stamford Bridge, Chelsea tiếp tục bộc lộ những lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự trong cuộc tiếp đón tân binh Hull City. Mặc dù Morgan Rogers sớm đưa Chelsea vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7, sự thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến "The Blues" phải trả giá đắt.

Mohamed Belloumi tỏa sáng rực rỡ cho Hull City với một cú vô-lê đẹp mắt và một dứt điểm may mắn sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc để giúp đội khách vươn lên dẫn 2-1. Phải nhờ đến cú dứt điểm hiểm hóc của João Pedro từ đường kiến tạo của Cole Palmer ở phút 61, Chelsea mới giữ lại được 1 điểm với trận hòa 2-2. Kết quả này giúp Hull City tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa khi vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola đã có một ngày thi đấu vô cùng bế tắc khi tiếp đón Fulham tại Anfield. Dù tung vào sân hàng công trị giá hàng trăm triệu bảng gồm Bradley Barcola, Florian Wirtz và Alexander Isak, "The Kop" hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Thậm chí, Fulham mới là đội sở hữu những cơ hội nguy hiểm hơn và nếu không có phản xạ cứu thua xuất thần của Alisson Becker trước cú sút từ Josh King, Liverpool đã phải nhận thất bại. Trận hòa 0-0 này giúp tân HLV Álvaro Arbeloa giành được điểm số đầu tiên cùng Fulham sau 3 thất bại liên tiếp.

Aston Villa chìm sâu dưới đáy bảng và ngày hội của các đội cửa dưới

Cơn khủng hoảng của Aston Villa tiếp tục kéo dài khi họ thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà Villa Park trước Nottingham Forest. Tiền đạo tân binh Liam Delap mở tỷ số cho Forest bằng một cú sút xa hiểm hóc.

Mặc dù Alysson đã gỡ hòa để mang về bàn thắng đầu tiên cho Villa tại giải quốc nội mùa này, Igor Jesus đã ghi bàn quyết định mang về chiến thắng đầu tay cho HLV Oliver Glasner cùng Forest. Thất bại này khiến Aston Villa tiếp tục dậm chân ở nhóm cầm đèn đỏ.

Ở các diễn biến khác, Crystal Palace nhận thất bại cay đắng 2-3 trước Ipswich Town ngay trên sân nhà Selhurst Park. Tấm thẻ đỏ của Axel Disasi trong hiệp một khiến Palace gặp bất lợi lớn, trước khi Zian Flemming ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội khách ở phút bù giờ.

Trong khi đó, cuộc so tài giữa Bournemouth và Brentford kết thúc với tỷ số hòa 2-2 nhờ cú đúp của Kevin Schade, khiến Bournemouth dưới thời HLV Marco Rose vẫn chưa thể tìm kiếm chiến thắng đầu tay dù đã vượt lên dẫn trước ở cả 4 vòng đấu.

HỒ VIỆT