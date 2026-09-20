Bóng đá quốc tế

Premier League

Alan Shearer ca ngợi Brighton sau khi thắng ấn tượng Arsenal

SGGPO

Cựu Vua phá lưới của Premier League - Alan Shearer đánh giá Brighton đã hoàn toàn áp đảo Nhà Đương kim vô địch Arsenal trong chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng.

Các cầu thủ Brighton ăn mừng bàn thắng (Ảnh: THX)
Các cầu thủ Brighton ăn mừng bàn thắng (Ảnh: THX)

Alan Shearer đã ca ngợi Brighton hết lời trong trận đấu mà lần lượt Pascal Gross, Charalampos Kostoulas và Chema Andres đã ghi bàn, giúp Brighton của HLV Fabian Hurzeler kỷ niệm 125 năm thành lập bằng một chiến thắng đáng nhớ tại sân Amex trước Arsenal hùng mạnh.

Brighton đã hoàn toàn thống trị trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội, khiến cựu Đội trưởng Đội tuyển Anh - Alan Shearer cho rằng tỷ số chung cuộc lẽ ra còn có thể cao hơn con số 3-0.

Phát biểu trên đài BBC Radio 5 Live, Alan Shearer thừa nhận: “Với những cơ hội mà Brighton tạo ra, họ thực sự chơi bóng rất tốt trong suốt 90 phút. Họ đã hoàn toàn áp đảo Arsenal từ đầu đến cuối trận. Brighton đã chơi thật tuyệt vời. Từng cầu thủ đều đóng góp công sức cho chiến thắng với sự mạnh mẽ, tấn công dồn dập Arsenal. Họ không hề sợ hãi. Lẽ ra tỷ số phải là 6, hoặc có khi 7 bàn”.

Alan Shearer - Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Premier League - đặc biệt ấn tượng với lối chơi pressing tập thể và tính tổ chức tốt của Brighton: “Mỗi lần tranh chấp bóng, họ đều làm rất chính xác. Họ làm điều đó như một đội, chứ không phải những cá nhân riêng lẻ. Brighton tôn trọng Arsenal nhưng không cho họ bất kỳ khoảng trống nào để chơi bóng. Mọi người hẳn phải dành lời khen cho Fabian Hurzeler về điều đó”.

Cựu hậu vệ Hull City, Curtis Davies, cũng hết lời khen ngợi màn trình diễn của Brighton và cho rằng Arsenal không thể gây khó khăn cho đội bóng của HLV Fabian Hurzeler: “Tinh thần làm việc, sự năng động, chất lượng bóng đá cho đến sự quyết đoán mà Brighton thể hiện ở các khu vực trên sân, tất cả đều đúng đắn”.

“Brighton đã đối đầu với một Arsenal khó chơi với hàng phòng ngự vững chắc. Arsenal không thể gây khó dễ cho Brighton, và không tận dụng được bất kỳ cơ hội tấn công nào”, Davis chê trách lối chơi của Arsenal

Sân Amex có khung cảnh thật tuyệt vời khi hàng ngàn lá cờ xanh trắng được vẫy quanh các khu khán đài. Các cầu thủ Brighton mặc trang phục đặc biệt, lấy cảm hứng từ màu sắc của CLB sử dụng năm 1901. Và chiến thắng vang dội nhà Đương kim vô địch Arsenal đã khép lại một cách trọn vẹn lễ kỷ niệm ngày thành lập Brighton.

Tin liên quan
Đ.Hg.

Từ khóa

Alan Shearer Brighton Arsenal Premier League

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn