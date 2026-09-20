Alan Shearer ca ngợi Brighton sau khi thắng ấn tượng Arsenal

Các cầu thủ Brighton ăn mừng bàn thắng (Ảnh: THX)

Alan Shearer đã ca ngợi Brighton hết lời trong trận đấu mà lần lượt Pascal Gross, Charalampos Kostoulas và Chema Andres đã ghi bàn, giúp Brighton của HLV Fabian Hurzeler kỷ niệm 125 năm thành lập bằng một chiến thắng đáng nhớ tại sân Amex trước Arsenal hùng mạnh.

Brighton đã hoàn toàn thống trị trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội, khiến cựu Đội trưởng Đội tuyển Anh - Alan Shearer cho rằng tỷ số chung cuộc lẽ ra còn có thể cao hơn con số 3-0.

Phát biểu trên đài BBC Radio 5 Live, Alan Shearer thừa nhận: “Với những cơ hội mà Brighton tạo ra, họ thực sự chơi bóng rất tốt trong suốt 90 phút. Họ đã hoàn toàn áp đảo Arsenal từ đầu đến cuối trận. Brighton đã chơi thật tuyệt vời. Từng cầu thủ đều đóng góp công sức cho chiến thắng với sự mạnh mẽ, tấn công dồn dập Arsenal. Họ không hề sợ hãi. Lẽ ra tỷ số phải là 6, hoặc có khi 7 bàn”.

Alan Shearer - Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Premier League - đặc biệt ấn tượng với lối chơi pressing tập thể và tính tổ chức tốt của Brighton: “Mỗi lần tranh chấp bóng, họ đều làm rất chính xác. Họ làm điều đó như một đội, chứ không phải những cá nhân riêng lẻ. Brighton tôn trọng Arsenal nhưng không cho họ bất kỳ khoảng trống nào để chơi bóng. Mọi người hẳn phải dành lời khen cho Fabian Hurzeler về điều đó”.

Cựu hậu vệ Hull City, Curtis Davies, cũng hết lời khen ngợi màn trình diễn của Brighton và cho rằng Arsenal không thể gây khó khăn cho đội bóng của HLV Fabian Hurzeler: “Tinh thần làm việc, sự năng động, chất lượng bóng đá cho đến sự quyết đoán mà Brighton thể hiện ở các khu vực trên sân, tất cả đều đúng đắn”.

“Brighton đã đối đầu với một Arsenal khó chơi với hàng phòng ngự vững chắc. Arsenal không thể gây khó dễ cho Brighton, và không tận dụng được bất kỳ cơ hội tấn công nào”, Davis chê trách lối chơi của Arsenal

Sân Amex có khung cảnh thật tuyệt vời khi hàng ngàn lá cờ xanh trắng được vẫy quanh các khu khán đài. Các cầu thủ Brighton mặc trang phục đặc biệt, lấy cảm hứng từ màu sắc của CLB sử dụng năm 1901. Và chiến thắng vang dội nhà Đương kim vô địch Arsenal đã khép lại một cách trọn vẹn lễ kỷ niệm ngày thành lập Brighton.

Đ.Hg.