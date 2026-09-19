Siêu máy tính dự đoán vòng 5 giải ngoại hạng Anh

Sau khi Chelsea nhận cú sốc thua 0-3 trên sân của Brendford trong trận đấu sớm, vòng đấu thứ 5 dự kiến còn nhiều bất ngờ.

Nếu Man City và Arsenal tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối, những tên tuổi như Man United, Tottenham hay Aston Villa lại đang không thể nắm chắc phần thắng.

Manchester City và Arsenal: Cuộc đua song mã

Bằng những cách khác nhau, Manchester City và Arsenal đều đang duy trì thành tích toàn thắng 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu đầu tiên.

Đội bóng của HLV Enzo Maresca vừa trải qua chiến thắng kịch tính ở trận derby Manchester. Tại vòng 5, siêu máy tính Opta đánh giá Man City là đội có khả năng chiến thắng cao nhất giải đấu với 73,3% cơ hội đánh bại Sunderland (ngày 20-9) trên sân nhà Etihad. Lịch sử cũng ủng hộ Man City khi họ bất bại trong cả 14 lần gần nhất tiếp đón Sunderland tại Ngoại hạng Anh (thắng 12, hòa 2), còn Sunderland đã trải qua 17 trận liên tiếp không thắng khi đối đầu các đội bóng thuộc top 2 bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Arsenal vừa vượt qua thử thách khó khăn nhất từ đầu mùa bằng thắng lợi 2-0 trước Sunderland nhờ pha cản phá phạt đền xuất sắc của thủ thành David Raya. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp tại giải quốc nội tính từ mùa trước và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn trong suốt giai đoạn này. Dù phải làm khách trước một Brighton (ngày 19-9) đang thăng hoa với hàng công mạnh nhất giải (13 bàn), Arsenal vẫn được siêu máy tính Opta gán tỷ lệ thắng 55,6% – mức cao nhất đối với một đội khách ở vòng đấu này. Hệ thống phòng ngự chắc chắn chỉ chịu 2,7 bàn thua kỳ vọng (xGA) từ đầu mùa là bệ phóng vững chắc để Pháo thủ tin vào 3 điểm.

Man United, Tottenham, Aston Villa và cơn khát điểm. .

Ở chiều ngược lại, áp lực đè nặng lên vai HLV Michael Carrick khi Manchester United trải qua khởi đầu chật vật với chỉ 4 điểm sau 4 trận (1 thắng, 1 hòa, 2 thua). Đây là số điểm thấp nhất của Quỷ đỏ ở giai đoạn này trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh, ngang bằng với các mùa giải 1992-93 và 2025-26.

Dù vừa bị loại khỏi EFL Cup sau thất bại 2-3 trước Brighton, Man Utd vẫn được dự đoán có 48,3% cơ hội giành chiến thắng khi làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham (ngày 20-9). Cơ sở cho niềm tin này là việc Fulham vẫn chưa biết thắng mùa này (hòa 1, thua 3) và Man Utd mới chỉ thua 1 trong 21 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội.

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Tottenham Hotspur và Aston Villa (ngày 19-9) được xem là tâm điểm ở nhóm cuối bảng khi cả hai đại gia này đều chưa giành được chiến thắng nào. Vì vậy nên siêu máy tính Opta đánh giá trận đấu này có xác suất hòa cao nhất vòng đấu với 24,7%, trong đó Spurs nhỉnh hơn với 49,5% cơ hội thắng so với 25,8% của HLV Unai Emery và các học trò.

Trong khi đó, HLV Andoni Iraola sẽ có màn tái ngộ đội bóng cũ Bournemouth. Cả Liverpool và Bournemouth đều đã hòa 3 trong 4 trận ra quân mùa này. Dù Bournemouth đã không thắng trận nào ở mùa giải mới dù luôn là đội dẫn trước, Liverpool vẫn nắm giữ 44,2% khả năng giành trọn 3 điểm nhờ thành tích áp đảo khi thắng 14 trong 18 lần chạm trán Bournemouth tại giải Ngoại hạng.

LONG KHANG