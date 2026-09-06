Man City giữ ngôi đầu bảng, Tottenham vẫn chưa thắng

Erling Haaland ghi bàn thứ 300 ở cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trong ngày tân binh Enzo có trận ra mắt.

Trong khi đó, hòa chủ nhà Nottingham Forest 0-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh, Tottenham trải qua 270 phút đầu mùa mà chưa ghi bàn nào.

Lịch thi đấu ngày 6-9



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