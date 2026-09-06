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Kết quả vòng 3 giải Ngoại hạng Anh

Man City giữ ngôi đầu bảng, Tottenham vẫn chưa thắng

SGGPO

Erling Haaland ghi bàn thứ 300 ở cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trong ngày tân binh Enzo có trận ra mắt.

Man City giữ ngôi đầu bảng, Tottenham vẫn chưa thắng

Trong khi đó, hòa chủ nhà Nottingham Forest 0-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh, Tottenham trải qua 270 phút đầu mùa mà chưa ghi bàn nào.
Lịch thi đấu ngày 6-9

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Man City Tottenham Haaland Enzo

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