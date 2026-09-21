Kỷ nguyên mới tại Etihad và cột mốc lịch sử 25/25 của Haaland

Khi HLV Pep Guardiola quyết định rời Man City sau một thập kỷ trị vì, không ít người lo ngại về một khoảng trống lớn tại Etihad, nhưng Man City vẫn thăng tiến còn Erling Haaland vẫn đều đặn ghi bàn.

Erling Haaland hoàn tất bộ sưu tập 25/25 đội bóng Ngoại hạng Anh

Cùng với sự mát tay của tân HLV Maresca trên băng ghế chỉ đạo, Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế trung phong số một. Trong chiến thắng kịch tính 5-3 trước Sunderland tại sân Etihad, chân sút người Na Uy một lần nữa trở thành tâm điểm. Pha ập vào dứt điểm ở cột xa ở phút 81 – được công nhận sau khi VAR kiểm tra – đã chính thức định đoạt trận đấu.

Bàn thắng này giúp Haaland hoàn tất "bộ sưu tập" ấn tượng: ghi bàn vào lưới toàn bộ 25 đội bóng mà anh từng chạm trán tại Ngoại hạng Anh kể từ khi ra mắt vào tháng 8-2022.

Trước đó, Haaland trải qua 2 trận tịt ngòi trước Sunderland với 3 cú dứt điểm sau 159 phút thi đấu. Trong số 25 nạn nhân của anh, West Ham là đội bị thủng lưới nhiều nhất (11 bàn), theo sau là Crystal Palace, Wolverhampton (10 bàn) và Manchester United (9 bàn).

Thống kê chi tiết :

11 bàn: West Ham (sau 8 trận) 10 bàn: Crystal Palace (6 trận), Wolverhampton Wanderers (7 trận) 9 bàn: Manchester United (8 trận) 8 bàn: Fulham (8 trận) 7 bàn: Everton (6 trận), Brighton & Hove Albion (7 trận) 6 bàn: Arsenal (8 trận) 5 bàn: Burnley (4 trận), Brentford (7 trận), Nottingham Forest (8 trận) 4 bàn: Ipswich Town (2 trận), Southampton (4 trận), Chelsea (8 trận), Tottenham Hotspur (8 trận), Bournemouth (9 trận) 3 bàn: Leicester City (2 trận), Liverpool (6 trận) 2 bàn: Leeds United (3 trận) 1 bàn: Sheffield United (1 trận), Luton Town (1 trận), Coventry City (1 trận), Sunderland (3 trận), Aston Villa (5 trận), Newcastle United (7 trận)

Tính đến nay, chỉ có Harry Kane là cầu thủ khác thi đấu trên 1 trận tại Premier League đạt hiệu suất ghi bàn 100% trước mọi đối thủ từng đối đầu (32/32 đội). Dù còn cách khá xa kỷ lục ghi bàn vào lưới 39 đối thủ khác nhau của Frank Lampard, cột mốc 25/25 khẳng định duyên ghi bàn và sự ổn định kinh ngạc của Haaland.

Enzo Maresca và màn tiếp quản di sản ấn tượng

Sau trận thắng Sunderland để củng cố ngôi đầu bảng, HLV Maresca từ chối nói chức vô địch “vì nó còn quá xa”. Nhưng những gì nhà cầm quân người Italy đã làm cho thấy Man City đang đi đúng hướng trên đường trở lại thời hoàng kim.

Việc tiếp quản vị trí từ một huyền thoại như Guardiola là thử thách không hề nhỏ. Cuộc chia tay của Pep diễn ra đồng thời với sự ra đi của hàng loạt ngôi sao trụ cột như Rodri, Bernardo Silva, John Stones và Nathan Ake. Mặc dù vậy, cựu HLV Chelsea và cũng từng là trợ lý của Pep tại City – Enzo Maresca – đã đón nhận công việc bằng thái độ vô cùng tự tin.

Maresca khẳng định ông không hề bị áp lực bởi thành công của người tiền nhiệm hay việc phải so sánh với một "huyền thoại". Thay vì tập trung vào quá khứ, chiến lược gia người Italy dồn toàn bộ tâm trí vào việc xây dựng một tập thể mới

. Khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường là minh chứng rõ nét cho sự thích nghi nhanh chóng của Maresca. Ông chia sẻ rằng điều quan trọng nhất đối với ông hiện tại là nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày của các học trò trong một đội hình đã có nhiều thay đổi.

Có thể nói, sự kết hợp giữa tư duy tươi mới của Enzo Maresca và bản năng sát thủ của Erling Haaland đang giúp Manchester City tự tin bước tiếp trên con đường chinh phục những danh hiệu cao quý.

LONG KHANG