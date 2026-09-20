U23 Trung Quốc cầm chân Iran, rộng cửa vào tứ kết

Đội tuyển U23 Trung Quốc giữ vị trí thứ 2 trong bảng B với 4 điểm sau khi hòa U23 Iran ở lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.

U23 Trung Quốc (trái) hòa U23 Iran không bàn thắng. Ảnh: THX

U23 Trung Quốc đã khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 2-1 trước CHDCND Triều Tiên vào giữa tuần, trong khi U23 Iran đánh bại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với tỷ số 3-1 để dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Trong cuộc đối đấu tranh ngôi đầu bảng ngày 20-9, Trung Quốc chọn lối chơi phòng ngự phản công, cho phép Iran kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Thế trận giằng co khiến không bên nào tạo ra được cơ hội thực sự rõ rệt. Trung Quốc tung ra 3 cú sút và Iran có 4 pha dứt điểm, nhưng tất cả đều không đi trúng đích.

U23 Trung Quốc chơi chủ động và quyết liệt hơn sau giờ nghỉ. Ở phút 49, Wang Yudong tung cú sút xa uy lực nhưng bị thủ môn Iran cản phá. Sau đó, Wang thực hiện quả phạt góc tìm đến vị trí của Wu Xi, nhưng cú vô lê của cầu thủ này đã đưa bóng đập trúng xà ngang. Ở phút 56, Wang nhận thấy thủ môn dâng cao khỏi khung thành và thử vận ​​may bằng cú lốp bóng từ giữa sân, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hàng phòng ngự Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong những phút cuối sau khi cả Zhu Chenjie và Hu Hetao đều dính chấn thương và phải rời sân. Phía bên kia, Iran suýt giành chiến thắng muộn ở thời gian bù giờ khi Masoud Mohebbi xâm nhập vòng cấm nhưng cú sút của anh lại đi chệch khung thành.

HLV trưởng đội tuyển U23 Trung Quốc Antonio Puche Vicente nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Toàn đội thể hiện rất tốt về mặt tổ chức, thái độ thi đấu, cường độ. Nếu không có sự nỗ lực như vậy, thật khó để cạnh tranh với một đội bóng có đẳng cấp như Iran. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của cả đội”.

Hòa chung cuộc 0-0, cả 2 đội hiện đều có 4 điểm và vẫn chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng đấu. U23 Trung Quốc sẽ chạm trán UAE trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày 23-9. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để Trung Quốc giành quyền vào tứ kết.

HLV Vicente nói thêm: “Không có đội bóng nào yếu ở bảng đấu này, và trận đấu sắp tới cũng sẽ rất khó khăn. Việc đầu tiên chúng tôi cần làm là chuẩn bị thật tốt cho trận này, cũng như tổ chức lối chơi hiệu quả. Chúng tôi sẽ không nghĩ đến những gì diễn ra sau khi vượt qua vòng bảng”.

LINH SƠN