Olise lập hat-trick, Kane chạm mốc 100 bàn cho Bayern ở Bundesliga

Kane - ngoài cùng bên trái, lập kỷ lục ghi 100 bàn nhanh nhất ở Bundesliga (Ảnh: THX)

Olise và Kane góp công lớn giúp Bayern giành chiến thắng “hủy diệt” có tỷ số 7-0 trước Union Berlin. Đây cũng chính là bàn thắng thứ 100 sau 98 lần ra sân của Kane, ít hơn 31 trận so với người xếp thứ 2.

Cú hat-trick của Olise diễn ra trong các phút thứ 18 (Alphonse Davies kiến tạo), phút thứ 43 (lần này người kiến tạo là Jamal Musiala), và phút thứ 70 (Olise đã được Tom Bischof kiến tạo để ấn định tỷ số 7-0).

Đây là bàn thắng thứ 8 của Olise trong mùa giải 2026-2027 cho Bayern ở mọi đấu trường thi đấu. Anh ghi 1 bàn ở trong trận Siêu Cúp nước Đức, 1 bàn ở Cúp QG Đức, 2 bàn tại UEFA Champions League - và có thêm 4 bàn nữa ở đấu trường Bundesliga.

Cú hat-trick vào lưới Union Berlin của Olise giúp anh được một số trang web trực tiếp bóng đá và chia sẻ thông số kỹ thuật quốc tế chấm 10 điểm trọn vẹn. Đây là một khích lệ vô cùng to lớn dành cho Olise, và màn trình diễn của anh cũng góp phần hỗ trợ Kane có thêm 1 trận đấu cực hay, để tạo dựng thêm kỷ lục tại Bundesliga.

Tiền đạo người Anh lập “cú đúp” trong các phút thứ 39 (ghi bàn trên chấm 11 mét) và phút thứ 54 (nâng tỷ số lên 4-0 từ pha kiến tạo của chính Olise). Trong đó, bàn thắng ở trên chấm 11 mét chính là cột mốc 100 bàn thắng của Kane tại Bundesliga.

Kane ghi bàn trên chấm 11 mét (Ảnh: THX)

Thành tích này giúp Kane trở thành cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn thắng nhanh nhất ở lịch sử Bundesliga, nhanh hơn đến... 31 trận so với huyền thoại Dieter Muller (người “chỉ” đạt cột mốc 100 bàn sau tới 129 trận - tại đấu trường của Bundesliga).

Như vậy, sau bàn thắng ở phút thứ 54, Kane đã ghi 101 bàn thắng cho Bayern tại Bundesliga và nếu chỉ tính trong mùa giải năm nay, anh hiện đang có 6 bàn thắng ở mọi đấu trường (2 bàn ở Cúp QG Đức, 1 bàn ở Champions League và 3 bàn ở Bundesliga).

Ngay sau trận đấu, các phóng viên thay vì đào sâu khai thác về kỷ lục ghi bàn của Kane, người ta lại tập trung vào việc anh đánh giá như thế nào trước phát ngôn gây tranh cãi mới đây của Lamine Yamal về Quả bóng Vàng.

Kane thẳng thừng chia sẻ: “Quả bóng vàng ư? Tôi thực sự không thích nói về bản thân mình. Tôi tập trung vào công việc của mình trên sân cỏ. Mỗi người đều có ý kiến, quan điểm ​​riêng về vấn đề này, và điều đó cũng không sao cả”.

“Tôi không biết ý của cậu ấy là gì. Yamal là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy đã có một mùa giải quá tuyệt vời, cũng như nhiều người khác. Mbappe, Olise, Rodri. Có rất nhiều ứng cử viên!”, Kane nói thêm khi cho rằng anh không hiểu hết ý của Yamal.

Những cầu thủ ghi 100 bàn nhanh nhất tại Bundesliga

1-Harry Kane 98 trận Bayern 2-Dieter Muller 129 trận FC Koln 3-Gerd Muller 136 trận Bayern 4-Robert Lewandowski 168 trận Dortmund

Đ.Hg.