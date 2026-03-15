Bayern bị cầm hòa 1-1 tại Leverkusen sau khi nhận 2 thẻ đỏ

Bayern Munich đã giành được trận hòa 1-1 trên sân Bayer Leverkusen, trong trận đấu mà đội khách chứng kiến 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Kết quả này đã giúp đội nhì bảng Borussia Dortmund thu hẹp khoảng cách xuống còn 9 điểm.

Leverkusen vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6 sau khi tiền vệ cánh 18 tuổi Montrell Culbreath cướp bóng từ Luis Diaz và chuyền cho Patrik Schick, người đã kiến ​​tạo cho Aleix Garcia ở rìa vòng cấm, dứt điểm ghi bàn sau một pha chạm bóng đổi hướng. Đội chủ nhà sau đó phòng ngự tốt để ngăn chặn những nỗ lực gỡ hòa của Bayern, và chứng kiến sự thất vọng thể hiện rõ phía đội khách khi tiền đạo Nicolas Jackson bị đuổi khỏi sân trước giờ nghỉ giải lao vì pha phạm lỗi thô bạo với Martin Terrier.

Bayern ra sân với thủ môn số 3 Sven Ulreich, vì Manuel Neuer gặp vấn đề về bắp chân và thủ môn dự bị Jonas Urbig bị chấn động não trong trận thắng 6-1 trước Atalanta giữa tuần tại Champions League. Ulreich đã cản phá một cú sút của Schick trong tình huống đối mặt ở phút thứ 60, ngay trước khi Harry Kane vào sân. Trở lại sau chấn thương bắp chân, ra sân lần đầu tiên kể từ ngày 28-2, Kane sút bóng vào khung thành trống ở phút 62 nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi dùng tay cản pha phá bóng của thủ môn trước đó.

Cuối cùng, Diaz đã gỡ hòa ở phút 69 với cú sút thấp từ đường chuyền chính xác của Michael Olise. Tuy nhiên, tiền đạo người Colombia nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn vạ ở phút 84, khiến Bayern chỉ còn 9 người khi trận đấu chỉ còn 6 phút. Đội chủ nhà không thể giành chiến thắng dù đã nỗ lực hết sức đến phút cuối, trong đó Jonas Hofmann kém may khi có một bàn thắng bị từ chối ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trọng tài Christian Dingert thừa nhận sai lầm khi rút thẻ vàng thứ 2 với Luis Diaz.

HLV Vincent Kompany và các cầu thủ Bayern đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định đuổi Diaz, và trọng tài Christian Dingert thừa nhận sau trận đấu rằng đó không phải là quyết định đúng đắn sau khi xem lại băng ghi hình, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Sky Sport. “Đúng vậy, trường hợp của Luis Diaz không bao giờ đáng nhận thẻ vàng thứ 2, thậm chí không bao giờ là thẻ vàng”, Kompany nói. “Tôi vô cùng tự hào về màn trình diễn tinh thần mà các cầu thủ đã thể hiện. Hôm nay có rất nhiều điều đã xảy ra”.

Như vậy, Bayern chưa thắng trên sân của Leverkusen ở Bundesliga kể từ tháng 10-2021, nhưng họ sẽ trở lại đây vào tháng tới để đá trận bán kết Cúp Quốc gia Đức. Leverkusen, đội đang đứng thứ 6, đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 2 trong 7 trận đấu trên mọi đấu trường. Leverkusen đã hòa 5 trong 6 trận gần nhất, và sẽ bước vào trận lượt về Champions League trên sân Arsenal vào thứ Ba sau trận hòa 1-1 ở lượt đi.

Ở các diễn biến khác. Dortmund hoàn toàn kiểm soát thế trận và Augsburg may mắn chỉ bị dẫn trước một bàn khi kết thúc hiệp một. Karim Adeyemi mở tỷ số ở phút 13 và có thêm một vài cơ hội khác, trong đó có 2 lần sút trúng cột dọc. Luca Reggiani ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 59. Kết quả này giúp Dortmund củng cố vị trí nhì bảng với 58 điểm, nhưng vẫn kém 9 điểm so với ngôi đầu của Bayern khi giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa.

Hoffenheim, đang hướng đến việc giành vé tham dự Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2018-2019, vẫn giữ vị trí thứ ba - kém Bayern 17 điểm - sau trận hòa 1-1 với Wolfsburg vốn đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Wolfsburg chơi trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Dieter Hecking.

Tiền vệ cánh 19 tuổi của Cologne, Said El Mala ghi bàn thắng thứ 9 trong mùa giải đột phá của mình trong trận hòa 1-1 với Hamburger SV. Eintracht Frankfurt đánh bại Heidenheim 1-0 với bàn thắng của Arnaud Kalimuendo.

PHI SƠN