Kompany: “Tôi không chấp nhận thái độ quá kiêu ngạo”

HLV Vincent Kompany của Bayern Munich tuyên bố việc các cầu thủ tự tin vào năng lực và sức mạnh đội hình là điều bình thường, nhưng khi họ trở nên quá kiêu ngạo thì điều đó là không thể chấp nhận được.

HLV Vincent Kompany của Bayern Munich luôn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh trên sân.

Bayern đang bay cao sau chuỗi 10 trận đấu với 9 chiến thắng và 1 trận hòa kể từ thất bại duy nhất của họ mùa này, trận thua 3-1 trước Arsenal tại Champions League vào ngày 26-11. Nhưng Kompany nhấn mạnh: “Chúng ta phải tin tưởng vào sức mạnh của mình và chúng ta đã biết điều đó rồi. Nhưng tôi thực sự khó chịu khi chúng tôi quá kiêu ngạo, đặc biệt không thích sự kiêu ngạo không cần thiết. Nếu chúng ta làm ít hơn những gì chúng ta thường phải làm, thì đôi khi tôi cảm thấy khó chịu. Đối với tôi, công việc này rất quan trọng, là dấu hiệu của sự tôn trọng đối với CLB, đối với đối thủ. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể”.

HLV của Bayern cho biết ông đã học được cách giữ bình tĩnh vì không muốn nói tục trước mặt các con. Khi được hỏi về những lúc ông cảm thấy khó chịu, Kompany nói trong một cuộc họp báo: “Các con tôi luôn thấy trên YouTube những lúc tôi chửi thề ở Premier League. Điều đó khiến tôi không có vị thế tốt ở nhà khi nuôi dạy chúng, khi tôi phải dạy chúng nên nói gì và không nên nói gì”.

Bayern hiện đã hơn Borussia Dortmund 11 điểm trên bảng xếp hạng Bundesliga, mặc dù phải lội ngược dòng để giành chiến thắng trước FC Cologne và RB Leipzig trong 2 trận đấu gần nhất, trước chiến thắng 2-0 trước Union St-Gilloise tại Champions League vào đêm thứ Tư. Kompany nói: “Đây là Bundesliga. Khi đối thủ sung sức trong 45 phút đầu tiên và cống hiến hết mình cho kế hoạch trận đấu, thì việc chúng tôi ghi được 2 hoặc 3 bàn thắng và mọi chuyện kết thúc không hề dễ dàng. Mọi chuyện không diễn ra như vậy, không phải ở Bundesliga, cũng không phải ở Champions League”.

“Trong trận đấu với Leipzig, đối thủ của chúng tôi chơi tốt hơn hẳn ở giai đoạn đầu. Chúng tôi đã vượt qua được, nhưng tôi không muốn điều đó lặp lại nữa. Chúng tôi đã viết nên một câu chuyện khác trong hiệp 2. Tôi thích việc hiệp một không diễn ra suôn sẻ rồi hiệp 2 lại tốt hơn, vì nếu ngược lại thì sẽ là một vấn đề lớn”.

Đối thủ tiếp theo của Bayern vào thứ Bảy là đội khách Augsburg, đội đã thua trong 7 lần đối đầu gần nhất với nhà vô địch trên mọi đấu trường - bao gồm trận thua 2-3 trên sân nhà hồi tháng 8, và để thủng lưới 25 bàn kể từ chiến thắng 0-1 trên sân nhà hồi tháng 9-2022.

PHI SƠN