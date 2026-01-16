RB Leipzig muốn phục thù “đội bóng xuất sắc nhất thế giới” Bayern

Năm tháng sau trận thua thảm hại 0-6 trước Bayern Munich, cũng là trận khai màn Bundesliga mùa giải 2025-2026, đội trưởng David Raum của RB Leipzig tự tin rằng tập thể đang tiến bộ của anh có thể gây khó dễ cho đội đầu bảng.

RB Leipzig bị Bayern Munich nhấn chìm 0-6 trong trận khai màn Bundesliga.

Bayern tàn nhẫn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các đối thủ trong trận mở màn mùa giải trước RB Leipzig, với cú hat-trick trong hiệp 2 của Harry Kane, cú đúp của Michael Olise và bàn thắng của Luis Diaz trong trận ra mắt Bundesliga. Giờ đây, sau nửa mùa giải, Bayern vẫn đang bất bại và đã phá hàng loạt kỷ lục, trên đường hướng đến trở thành đội bóng xuất sắc nhất lịch sử Bundesliga. Điểm số 47 của Bayern ở giữa mùa giải là ngang bằng với kỷ lục Bundesliga. Bayern hơn đội xếp thứ 2 Borussia Dortmund đến 11 điểm bằng với kỷ lục tốt nhất ở giữa mùa giải. Bayern đã ghi được 65 bàn thắng là thành tích tốt nhất ở giải đoạn này trong lịch sử giải đấu…

“Hùm xám” hiện đã bỏ xa đối thủ bám đuổi đến 11 điểm, và trên lý thuyết, họ vẫn còn những đối thủ cạnh tranh chức vô địch, và Leipzig là một trong số đó. Leipzig đang đứng thứ 3 và còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Sau khi chịu cú sốc từ Bayern vào đầu giải, HLV Ole Werner và các học trò đã bình tĩnh để chỉnh hướng mùa giải của mình.

Trả lời phỏng vấn AFP và các phương tiện truyền thông khác hôm thứ Năm, đội trưởng David Raum gọi Bayern là “đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay”, nhưng dự đoán một trận đấu hoàn toàn khác so với trận lượt đi. “Họ đã đè bẹp chúng tôi”, Raum thừa nhận, nhưng nói thêm. “Chúng tôi có một số cầu thủ mới và lối chơi hoàn toàn khác so với đầu mùa giải. Bây giờ, HLV đã hiểu rõ hơn về chúng tôi và cách chúng tôi chơi - và chúng tôi cũng hiểu rõ hơn những gì ông ấy muốn ở chúng tôi”.

Là một trụ cột trong đội tuyển Đức, Raum thân thiết với một số cầu thủ đá chính của Bayern - điều mà hậu vệ này muốn tận dụng. “Sau trận đấu đầu tiên, thật khó để bước vào đợt tập trung quốc tế. Nếu bạn để thủng lưới 6 bàn - và đối với tôi đó là trận đấu đầu tiên với tư cách đội trưởng - thì thật không hay chút nào. Tất nhiên đó là động lực lớn hơn. Tôi biết họ. Tôi luôn hy vọng họ chơi tốt, giữ sức khỏe tốt - cuối tuần này tôi hy vọng họ không có ngày thi đấu tốt nhất của mình”.

Bayern chỉ thua một lần trong 27 trận trên mọi đấu trường mùa giải này, trong khi Leipzig trở lại mạch thắng với chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Freiburg hôm thứ Tư, chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp.

Ở những nơi khác, đội xếp thứ 2 Borussia Dortmund sẽ tiếp đón St Pauli vào thứ Bảy, trong khi đội xếp thứ 4 Stuttgart sẽ làm khách trên sân Union Berlin vào Chủ nhật…

LINH SƠN