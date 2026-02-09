Kane ghi 2 bàn, Diaz lập hat-trick giúp Bayern vùi dập Hoffenheim

Tiền đạo Harry Kane ghi 2 bàn từ chấm phạt đền trong khi Luis Diaz lập hat-trick, giúp Bayern Munich chấm dứt chuỗi trận không thắng ngắn ngủi bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Hoffenheim chỉ còn 10 người tại Bundesliga hôm Chủ nhật.

Bayern Munich chấm dứt chuỗi 2 trận không bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Hoffenheim.

Quyết định phạt đền đầu tiên đã làm lu mờ trận đấu khi trọng tài Tobias Stieler truất quyền thi đấu Kevin Akpoguma ở phút thứ 17 vì phạm lỗi với Diaz, trong khi các đoạn băng ghi hình cho thấy ngôi sao người Colombia cũng đã kéo áo hậu vệ của Hoffenheim. Không có sự can thiệp của VAR. “Điều đó thật đau lòng, bởi vì nó quyết định trận đấu”, tiền vệ Grischa Promel của Hoffenheim nói.

Tranh cãi không làm Kane bận tâm khi anh sút quả phạt đền thành công, đánh bại thủ môn Oliver Baumann của Hoffenheim. Tuy nhiên, đội khách cũng không sụp đổ mà thay vào đó, họ đã sút trúng xà ngang và bỏ lỡ một số cơ hội khác, trước khi một sai lầm của thủ môn Manuel Neuer của Bayern cho phép Fisnik Asllani kiến ​​tạo cho Andrej Kramaric ghi bàn gỡ hòa ở phút 36.

Thế nhưng, Vladimir Coufal là người tiếp theo phạm lỗi với Diaz bằng tay ở phút 44, và Kane cũng thực hiện thành công quả phạt đền đó để Bayern một lần nữa vượt lên. Ngôi sao người Anh sau đó đã “đáp lễ” khi kiến ​​tạo cho Diaz ghi bàn thắng thứ 3 cho Bayern trước giờ nghỉ. Chủ nhà phải đợi đến phút 62 mới có bàn thắng thứ tư, do Diaz ghi, và cầu thủ người Colombia ấn định tỷ số ở phút 89.

Luis Diaz lập hat-trick giúp Bayern Munich giữ vững khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu.

Chuỗi trận không thắng của Bayern gần đây đã chứng kiến ​​một trận hòa bất ngờ với Hamburger SV, và một trận thua trước Augsburg - thất bại đầu tiên của họ tại giải đấu mùa này. Hoffenheim vẫn giữ vị trí thứ 3. Tuy nhiên, kết quả thuyết phục trước Hoffenheim giúp Bayern giữ vững khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ 2 Borussia Dortmund.

RB Leipzig tiếp tục hướng tới Champions League. Christoph Baumgartner lập cú đúp và Leipzig giữ vững tỷ số 2-1 trước Cologne để vươn lên vị trí thứ 4, củng cố hy vọng giành vé dự Champions League. Cologne nhập cuộc tốt hơn với Said El Mala có 2 cơ hội ngon ăn, trong khi Romulo sút trúng cột dọc ở một cơ hội khác. Nhưng Baumgartner mở tỷ số ở phút 29 với cú đánh đầu từ quả đá phạt của David Raum, sau khi Yan Diomande bị phạm lỗi bên cánh phải. Jan Thielmann gỡ hòa cho Cologne sau giờ nghỉ với cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành sau khi Leipzig không thể phá bóng.

Đội khách phản đối việc Isak Bergmann Johannesson đẩy Antonio Nusa trong pha bóng trước đó, và HLV Ole Werner của Leipzig đã bị phạt thẻ vàng vì phản đối, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. Baumgartner đáp trả gần như ngay lập tức với cú sút thấp hiểm hóc sau pha xoay người, khiến các cổ động viên chủ nhà câm lặng.

Cologne tiếp tục dồn ép tìm bàn gỡ hòa nhưng Leipzig đã thành công giữ vững tỷ số để tận dụng bất ngờ thất bại của Stuttgart trước St. Pauli ngày hôm trước. Sau 21 vòng đấu, Leipzig hiện đứng thứ 4, vị trí có thể giành suất cuối dự Champions League, do hơn Stuttgart về hiệu số bàn thắng bại.

LINH SƠN