Dortmund bị Frankfurt cầm hòa, cơ hội để Bayern bứt phá

Trận đấu đầu tiên của năm 2026 là một màn trình diễn hấp dẫn đối với người hâm mộ giải vô địch Đức, nhưng Borussia Dortmund chắc chắn sẽ tiếc nuối khi kết quả hòa 3-3 tại Eintracht Frankfurt hôm thứ Sáu có thể đã kết thúc nỗ lực bám đuổi cuộc đua vô địch.

Đội nhì bảng Dortmund 2 lần đánh mất lợi thế dẫn trước, và tưởng chừng như sẽ thua bởi một bàn thua ở phút bù giờ, nhưng họ đã kịp gỡ hòa 3-3 ở phút cuối cùng tại Frankfurt trong một trận đấu kịch tính hôm thứ Sáu. Trận hòa này khiến Dortmund vẫn ở vị trí thứ 2, kém 8 điểm so với đội đầu bảng Bayern Munich - nhưng khoảng cách có thể là 11 điểm nếu đội đầu bảng đánh bại Wolfsburg trên sân nhà vào Chủ nhật. Trong khi Frankfurt hiện vẫn ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu bắt đầu đầy hứa hẹn cho đội khách khi Maximilian Beier ghi bàn bằng cú sút má ngoài sau đường chuyền thuận lợi từ cánh phải của Julian Ryerson ở phút thứ 10. Nhưng trong một đêm lạnh giá tại sân Deutsche Bank Park, các cổ động viên Frankfurt đã được sưởi ấm bởi phản ứng của đội nhà. Can Uzun gỡ hòa từ chấm phạt đền sau khi trọng tài cho rằng Serhou Guirassy đã phạm lỗi với Robin Koch.

Dortmund lại vươn lên dẫn trước giữa hiệp 2 khi cú sút của Felix Nmecha chạm cột dọc rồi đi vào lưới. Và Frankfurt đã gỡ hòa 3 phút sau đó - đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của Arnaud Kalimuendo đã đưa Younes Ebnoutalib vào vị trí thuận lợi, và anh đã giữ bình tĩnh dứt điểm tung lưới Gregor Kobel. Frankfurt lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở phút thứ 2 của thời gian bù giờ khi Mahmoud Dahoud dứt điểm cận thành, nhưng chỉ 4 phút sau, Carney Chukwuemeka đã ghi bàn cho Dortmund từ một pha bóng lộn xộn.

Hai trận đấu Bundesliga vòng đấu này đã được xác định bị hoãn do tuyết rơi quá dày.

Bundesliga chính thức được nối lại sau hơn 2 tuần nghỉ đông, nhưng ngay lập tức đối mặt sự xáo trộn vì thời tiết khắc nghiệt. Hai trận đấu đã được xác định bị hoãn do tuyết rơi quá dày. Trận đấu của St. Pauli gặp Leipzig vào thứ Bảy đã bị hoãn lại do thành phố Hamburg ở miền bắc nước Đức phải vật lộn với tuyết rơi dày đặc, và dự kiến ​​sẽ còn nhiều tuyết hơn nữa. St. Pauli cho biết họ đã “làm mọi thứ có thể để đảm bảo trận đấu được tổ chức an toàn” nhưng điều đó là không thể. Mặc dù đã nỗ lực trong nhiều ngày để dọn tuyết, nhưng việc loại bỏ tuyết trên mái sân vận động vẫn là một mối lo ngại đặc biệt.

Vài giờ sau, giải đấu xác nhận trận đấu giữa Werder Bremen và Hoffenheim, cũng dự kiến ​​diễn ra vào thứ Bảy, sẽ bị hủy bỏ. Bremen cho biết băng và tuyết tích tụ khiến việc tổ chức trận đấu một cách an toàn tại sân vận động có sức chứa 42.000 người của họ là không thể. Các vấn đề bao gồm băng trên các hành lang, khó khăn trong việc giữ cho lối thoát hiểm thông thoáng và khó khăn trong việc đi lại của khán giả, CLB cho biết thêm.

Bundesliga hứa sẽ sớm cung cấp ngày mới cho 2 trận đấu bị hoãn này.

LINH SƠN