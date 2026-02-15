Harry Kane đạt cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp

Cú đúp của Harry Kane đã giúp Bayern Munich duy trì khoảng cách 6 điểm tại Bundesliga, với chiến thắng 3-0 trước một Werder Bremen đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Harry Kane đạt mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp CLB và đội tuyển quốc gia.

Ngôi sao người Anh đã lập cú đúp cho Bayern vào thứ Bảy, theo thống kê của Opta, anh đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 500 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia - bao gồm quả phạt đền thứ 100 thành công. Theo Transfermarkt.de thì Kane cần 743 trận đấu để đạt mốc bàn thắng quan trọng này. Trong đó, tiền đạo 32 tuổi hiện đang giữ kỷ lục 78 bàn thắng trong 112 trận đấu cho đội tuyển Anh.

Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Kane được ghi khi anh 17 tuổi, trong màu áo Leyton Orient gặp Sheffield Wednesday ở giải hạng 3 nước Anh vào tháng 1-2011. Mới nhất, anh ghi 2 bàn thắng trong hiệp một trận đấu hôm thứ Bảy. Quả phạt đền đến ở phút 22 sau khi Lennart Karl bị phạm lỗi. Bàn thắng thứ 2 đến chỉ 4 phút sau đó với một cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, bóng đập cột dọc đi vào lưới, nâng tổng số bàn thắng của Kane ở mùa giải này lên 26.

Kane cho biết chỉ được thông báo về thành tích này sau trận đấu. “Thật tuyệt! Rõ ràng đây là một thành tích đáng tự hào khi đạt được 500 bàn thắng. Đó là kết quả của rất nhiều nỗ lực, rất nhiều sự hy sinh, vì vậy thật tuyệt khi đạt được điều đó”, Kane nói với đài truyền hình Dazn. “Nhưng như mọi khi, điều quan trọng là trận đấu tiếp theo. Vì vậy, điều quan trọng nhất hôm nay là chiến thắng, giữ sạch lưới”.

Cú đúp của Harry Kane giúp Bayern Munich thắng 3-0 trước Werder Bremen.

Leon Goretzka, trong một trận đấu hiếm hoi đá chính ở mùa giải cuối cùng tại Bayern, đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội ở phút 70. Chiến thắng của Bayern đồng nghĩa với việc họ khó có khả năng bị Borussia Dortmund - đội đã đánh bại Mainz 4-0 để giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại giải đấu vào thứ Sáu - vượt qua khi họ gặp nhau sau 2 tuần nữa. Trong thời gian đến trận đấu được mệnh danh "der Klassiker” đó, Dortmund sẽ làm khách trên sân của Leipzig, trong khi Bayern sẽ tiếp đón Eintracht Frankfurt ở vòng 23.

Ở các diễn biến khác. Hoffenheim hướng tới Champions League khi củng cố vị trí thứ 3 với chiến thắng 3-0 trước Freiburg. Fisnik Asllani và Ozan Kabak đã ghi bàn sau giờ nghỉ cho Hoffenheim, trước khi cầu thủ dự bị Valentin Gendrey ghi bàn chỉ vài giây sau khi vào sân trong thời gian bù giờ.

Cuộc đua giành vị trí thứ 4 ngày càng gay cấn. Ermedin Demirovic lập cú đúp và Deniz Undav ghi bàn thắng thứ 3 giúp Stuttgart thắng 3-1 trước Cologne, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 - vị trí cuối cùng để giành vé dự Champions League. Trước đó, Bayer Leverkusen đã gây áp lực lên Stuttgart với chiến thắng 4-0 trước đội bóng yếu St. Pauli. Chỉ có 3 điểm cách biệt giữa Stuttgart (42), Leverkusen (39) và Leipzig (39), trước khi Leipzig tiếp đón Wolfsburg vào Chủ nhật.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Hamburger SV giành chiến thắng 3-2 trước Union Berlin. Eintracht Frankfurt có chiến thắng 3-0 trước Borussia Mönchengladbach trên sân nhà.

PHI SƠN