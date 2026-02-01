Bayern trải qua chuỗi 2 trận không thắng tại Bundesliga

Hamburger SV đã gây sốc cho đội bóng hùng mạnh xứ Bavaria vào thứ Bảy khi giành được trận hòa 2-2 tại Bundesliga, một tuần sau khi Bayern Munich nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải trước Augsburg.

Hamburg, đội bóng thăng hạng lên Bundesliga sau 7 năm vắng bóng, cần đến cả may mắn lẫn sự kiên cường, khi Bayern 2 lần sút bóng trúng khung thành và 2 lần bị từ chối phạt đền trong thời gian bù giờ. “Chính các nhà báo đã nói Bundesliga nhàm chán. Chúng tôi chưa bao giờ nói Bundesliga dễ dàng”, thành viên ban lãnh đạo phụ trách thể thao của Bayern, Max Eberl cho biết khi Bayern trải qua chuỗi 2 trận không thắng.

Hamburg khởi đầu tốt trước khi Bayern bắt đầu chiếm ưu thế. Thủ môn Daniel Heuer Fernandes của Hamburg đã cản phá cú sút của Michael Olise, sau đó là Lennart Karl - người có một bàn thắng sớm bị từ chối sau khi Harry Kane phạm lỗi với thủ môn. Nhưng cú sốc đầu tiên đã đến khi Joshua Kimmich phạm lỗi với Nicolai Remberg dẫn đến quả phạt đền. Fabio Vieira thực hiện thành công từ chấm 11 mét ở phút 34, khiến các cổ động viên chủ nhà vỡ òa trong niềm vui.

Bayern không hề hoảng loạn. Kimmich không thể ghi bàn từ đường chuyền của Serge Gnabry nhưng bóng bật lên đúng vị trí để Hary Kane dứt điểm cận thành ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp - đó là bàn thắng thứ 22 của ngôi sao người Anh tại giải đấu mùa này. HLV của Bayern, Vincent Kompany - từng là cầu thủ của Hamburg - đã tung Luis Diaz vào sân thay Karl sau giờ nghỉ, và chỉ mất một phút để tiền đạo người Colombia ghi bàn sau đường chuyền của Olise.

Bayern Munich trận thứ 2 không thắng sau thất bại đầu tiên trong mùa giải trước Augsburg.

Tuy nhiên, hậu vệ Luka Vuskovic của Hamburg đánh đầu gỡ hòa chỉ 7 phút sau đó, và lẽ ra đã có thể có thêm bàn thắng nếu Alphonso Davies không kịp thời lao về cản phá ở phút 74. “Sẽ thật kỳ diệu nếu chúng tôi ghi được bàn thắng thứ 3”, Vuskovic nói. Cầu thủ 18 tuổi người Croatia này đang được Hamburg mượn từ Tottenham.

Ở các diễn biến khác. Chuỗi trận không thắng của Eintracht Frankfurt kéo dài đến con số 8 trên mọi đấu trường sau trận thua 1-3 trên sân nhà trước Bayer Leverkusen. Đây là trận thứ 6 trong 7 trận đấu trong năm nay mà Frankfurt để thủng lưới 3 bàn. HLV người Tây Ban Nha, Albert Riera sẽ tiếp quản đội bóng vào thứ Hai và nhiệm vụ của ông sẽ rất khó khăn kể từ khi Frankfurt sa thải Dino Toppmöller vào ngày 18-1.

Hậu vệ người Brazil, Arthur ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 26 cho Leverkusen, đánh bại thủ môn Kaua Santos ở cột gần sau khi Alex Grimaldo kiến ​​tạo bằng gót chân. Malik Tillman nâng tỷ số lên 2-0 với một cú sút thấp hiểm hóc vào góc phải khung thành. Đó là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo người Mỹ trong 2 trận đấu - bao gồm cả chiến thắng 3-0 trước Villarreal ở Champions League giữa tuần. Robin Koch rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và Frankfurt chơi tốt hơn hẳn sau giờ nghỉ, nhưng Ellyes Skhiri đã bị truất quyền thi đấu với thẻ vàng thứ 2 ở phút 70. Aleix Garcia ghi bàn thắng thứ 3 cho Leverkusen trong một pha phản công ở phút bù giờ.

Ngoài ra, Mainz lội ngược dòng thắng Leipzig 2-1. Hoffenheim đánh bại Union Berlin 3-1. Augsburg giành chiến thắng 2-1 trước St. Pauli. Werder Bremen ghi bàn muộn để giành được trận hòa 1-1 trên sân nhà với Borussia Mönchengladbach.

PHI SƠN