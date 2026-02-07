Dortmund sáng lên hy vọng vô địch khi Bayern chững lại

Borussia Dortmund thu hẹp khoảng cách 5 điểm với Bayern Munich để hồi sinh cuộc đua vô địch tưởng chừng đã chấm dứt.

Sau khi Bayern có nửa đầu mùa giải xuất sắc nhất trong lịch sử Bundesliga, chức vô địch dường như chỉ còn là thủ tục. Nhưng trận thua sốc trên sân nhà trước Augsburg - thất bại đầu tiên của họ tại giải đấu sau 10 tháng - cùng với trận hòa khó khăn trước Hamburg vào thứ Bảy tuần trước đã giúp Dortmund của Niko Kovac tiến gần lại đến chức vô địch. Dortmund sẽ làm khách trên sân của Wolfsburg đang sa sút vào thứ Bảy, một ngày trước trận đấu trên sân nhà của Bayern với Hoffenheim đang có phong độ cao.

Một chiến thắng của Dortmund sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm so với Bayern - ít nhất là trong 24 giờ - và gây áp lực lớn lên gã khổng lồ xứ Bavaria, đội đang cạnh tranh ở 3 giải đấu mùa này. Tổng số điểm hiện tại của Dortmund là 45 sau 20 trận, cao nhất ở giai đoạn này của mùa giải kể từ mùa 2018-2019. Trận thua duy nhất của Dortmund ở mùa giải này là trên sân của Bayern, với tỷ số 1-2, trong một diễn biến đội khách có nhiều cơ hội để giành được ít nhất một điểm. Nếu tiếp tục bám đuổi, khi Dortmund tiếp đón Bayern vào cuối tháng 2 sẽ là một trận đấu có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn đến chức vô địch.

Luôn thận trọng, HLV Niko Kovac của Dortmund hôm thứ Năm cho biết đội bóng của ông cần tập trung vào việc kiểm soát những gì họ có thể trong màn trình diễn của chính mình: “Chúng ta có thể tự quyết định số phận của mình bằng cách đảm bảo rằng các đội khác không bắt kịp. Chúng ta không thể quyết định số phận của người khác. Chúng tôi đang kém 6 điểm và chỉ còn gặp Bayern Munich một lần duy nhất. Nhưng nếu có điều gì quan trọng hơn thế, chắc chắn chúng tôi sẽ cống hiến hết mình”.

HLV Niko Kovac giúp Dortmund giành 45 điểm sau 20 trận là cao nhất ở giai đoạn này của mùa giải kể từ mùa 2018-2019.

Mặc dù vậy, đội á quân Champions League 2024 cũng khá thiếu ổn định khi đã đánh mất 10 điểm ở giải đấu dù đã dẫn trước trong 20 phút cuối trận. Họ cũng nhiều lần thắng chật vật. Như trong trận thắng 3-2 trên sân nhà trước Heidenheim (đội cuối bảng) hôm Chủ nhật, Dortmund đã bị dẫn trước và hoàn toàn có thể đánh mất điểm ở những phút cuối. Hay trận gặp St Pauli (đội áp chót) hồi tháng Giêng, Dortmund dẫn trước 2 bàn nhưng cần đến quả phạt đền ở phút bù giờ để giành chiến thắng. “Với tư cách là HLV, tôi không thể chỉ tập trung vào kết quả, tôi nhìn vào chính trận đấu”, Kovac nói.

Trong khi đó, đối thủ của Bayern ở vòng đấu then chốt này là Hoffenheim đang trỗi dậy. Hoffenheim mùa trước là ứng cử viên… xuống hạng, nhưng hiện đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trong chiến dịch này. Họ đã thắng 11 trong 14 trận đấu gần đây nhất tại giải Bundesliga, chỉ thua 1 lần. Trái tim của sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Hoffenheim chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền vệ Grischa Proemel. Proemel đã ra sân trong tất cả 20 trận đấu của Hoffenheim tại Bundesliga mùa này, ghi được 6 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo.

Cầu thủ 31 tuổi này đã chơi tốt đến mức anh được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho một suất trong đội tuyển Đức tại World Cup 2026, nhưng anh nói rằng mình “không nghĩ xa đến vậy”. Trả lời phỏng vấn trang web của Bundesliga hôm thứ Sáu, Proemel cho biết đối thủ của anh ấy vào Chủ nhật là Bayern Munich “ở đẳng cấp riêng”, nhưng nói thêm: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi tin tưởng vào bản một thân và việc chúng tôi có thể mang về điều gì đó từ Munich”.

LINH SƠN