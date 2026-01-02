Hamann khẳng định Harry Kane sẽ không phá kỷ lục ghi bàn của Lewandowski

Tiền đạo người Anh Harry Kane đang ghi bàn như máy ở Bundesliga và làm nảy sinh cuộc tranh luận giữa các huyền thoại: Liệu anh có phá kỷ lục ghi bàn của Robert Lewandowski hay không.

Harry Kane đã tiến gần đến kỷ lục của Lewy trong năm dương lịch.

Nếu cựu thủ quân tuyển Đức Lothar Matthaus tin rằng Harry Kane sẽ tiếp tục phá vỡ những kỷ lục ở Bundesliga, thì một huyền thoại bóng đá khác, Dietmar Hamanntin cho rằng ngôi sao người Anh sẽ không vượt qua được Robert Lewandowski và chỉ ghi thêm 7 bàn thắng nữa cho Bayern Munich mùa này.

Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane đã là một chân sút xuất sắc kể từ khi gia nhập Bayern vào năm 2023, ghi 115 bàn thắng và kiến ​​tạo 27 bàn khác trong 121 lần ra sân ở tất cả các giải đấu. Anh đã ghi 19 bàn trong 15 trận đấu tại Bundesliga mùa này, đưa anh đến gần kỷ lục 41 bàn thắng của Robert Lewandowski trong mùa giải 2020-21.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Bayern và Liverpool, Dietmar Hamann, người từ lâu đã chỉ trích tiền đạo 32 tuổi này, dự đoán anh sẽ không đạt được thành tích đó. Hamann nói trong một loạt dự đoán nhanh chóng cho Sky Sport Đức. “Kane sẽ không phá kỷ lục của Lewandowski và sẽ kết thúc mùa giải với 26 bàn thắng".

Lothar Matthaus đã đưa ra ý kiến ​​của mình và có quan điểm trái ngược Hamann: "Mùa giải này, thực sự có vẻ như cậu ấy có thể phá kỷ lục. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng ý muốn của cậu ấy và FC Bayern, và Kane không bị chấn thương, thì 45 bàn thắng là hoàn toàn có thể".

Kane sẽ hướng đến bàn thắng thứ 20 tại Bundesliga mùa này khi Bayern trở lại sau kỳ nghỉ giữa mùa giải với trận đấu trên sân nhà gặp Wolfsburg vào ngày 11 tháng 1.

Bayern Munich đã không cho bất kỳ đội bóng nào khác cơ hội cạnh tranh trong năm 2025, khi họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Bundesliga đứng đầu bảng xếp hạng trong mọi vòng đấu suốt một năm dương lịch (34/34).

Họ ghi được 107 bàn thắng ở giải đấu, kỷ lục tốt nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Harry Kane có thêm một năm phá kỷ lục nữa. Anh ghi được 51 bàn thắng trên mọi đấu trường - trong số các cầu thủ Bundesliga, chỉ có Robert Lewandowski (58) ghi được nhiều hơn trong một năm dương lịch (2021).

Kane cũng đạt mốc 100 lần tham gia vào bàn thắng trong trận đấu thứ 78 của mình ở giải đấu, trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt được cột mốc đó kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào mùa giải 2004-05.

