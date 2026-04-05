Bayern ngược dòng ngoạn mục tiến sát chức vô địch

Lennart Karl ghi bàn ở phút thứ 9 của thời gian bù giờ để hoàn thành màn lội ngược dòng kịch tính 3-2 cho Bayern Munich trước Freiburg vào thứ Bảy, và giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục vững vàng trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Bundesliga.

Hàng phòng ngự của Bayern đã mắc lỗi trong bàn thắng mở tỷ số của Freiburg, tạo điều kiện cho Johan Manzambi có nhiều khoảng trống để đột phá từ cánh trái và tung cú sút mạnh mẽ hạ gục Manuel Neuer. Trở lại đội hình sau chấn thương, Neuer đã có những pha cứu thua xuất sắc trong hiệp một nhưng lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng thứ 2 của chủ nhà, khi anh lao ra khỏi khung thành để đẩy quả phạt góc thẳng vào chân tiền đạo Lucas Holer, tạo cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 dễ dàng.

Freiburg tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng khi dẫn trước 2-0 cho đến phút 81, trước khi các tiền vệ trẻ của Bayern thay đổi cục diện trận đấu. Tom Bischof, 20 tuổi, lập cú đúp với những cú sút xa hiểm hóc, và tài năng 18 tuổi Karl dứt điểm thành công từ đường chuyền thấp của Alphonso Davies để lật ngược thế trận. Với chiến thắng này, Bayern đã có 73 điểm và đang tạo cách biệt 9 điểm trước 6 vòng đấu cuối so với Borussia Dortmund, đội đã thắng 2-0 trước Stuttgart.

Nỗ lực bám đuổi của Dortmund cũng chỉ đến từ những bàn thắng muộn màng. Đầu tiên, Karim Adeyemi đón được bóng bật ra trong vòng cấm, vượt qua tiền vệ Atakan Karazor của Stuttgart và dứt điểm tung lưới thủ môn Alexander Nubel ở phút 90+4. Dortmund chắc chắn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng phản công của Julian Brandt sau đó 2 phút. Một số cổ động viên Stuttgart, đội đang xếp thứ 4, đã xông vào sân trong lúc Dortmund ăn mừng bàn thắng thứ 2 và tụ tập phía sau bảng quảng cáo. Một chiếc ghế xếp đã bị ném xuống sân ngay sau đó và các cầu thủ Stuttgart đã cố nói chuyện với người hâm mộ sau tiếng còi mãn trận, dường như đang cố gắng xoa dịu tình hình.

RB Leipzig củng cố hy vọng dự Champions League sau khi Antonio Nusa và Romulo đã tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để làm nên chiến thắng 2-0 trước Werder Bremen. Leipzig tiếp tục giữ vị trí thứ 3, có cùng 53 điểm nhưng hơn Stuttgart về hiệu số. Ngoài ra, Leipzig và Stuttgart còn nhận được thêm một cú hích khi Hoffenheim bất ngờ để thua Mainz với tỷ số 1-2. Hoffenheim xếp thứ 5 nhưng đã kém 3 điểm so với tốp 4.

Gây ấn tượng mạnh nhất có lẽ là Bayer Leverkusen, đội đã lội ngược dòng từ tỷ số 1-3 để giành chiến thắng chung cuộc 6-3 trước Wolfsburg. Leverkusen vẫn giữ vị trí thứ 6 và tiếp tục bám sát cuộc đua giành vé dự Champions League. Wolfsburg đứng thứ 17 trong giải đấu gồm 18 đội, họ chưa thắng trận nào kể từ tháng 1 và đối mặt nguy cơ chấm dứt 29 năm trụ lại ở giải đấu hàng đầu nước Đức.

Ở các diễn biến khác. Union Berlin và Augsburg hòa 1-1. Trong khi bàn thắng của Franck Honorat giúp Borussia Moenchengladbach giành được trận hòa 2-2 trước Heidenheim, đội vẫn đang đứng cuối bảng.

LINH SƠN