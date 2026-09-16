Man United cần kết thúc chuỗi khởi đầu thất vọng bằng chiến thắng ở Carabao Cup

Man United chỉ kiếm được 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, tạm xếp vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trận thua ở derby Manchester đẩy áp lực lên HLV Carrick cùng các học trò lên mức đỉnh điểm trước trận gặp Brighton ở Carabao Cup (Cúp Liên đoàn)

Thống kê ở trận thua Man City đã chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên sau 12 trận sân nhà dưới thời Carrick tại Premier League, Man Utd tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dưới 1,0 (cụ thể chỉ đạt 0,95 xG).

Đội bóng quá phụ thuộc vào khả năng phản công và các khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Bruno Fernandes hay Mbeumo, trong khi lối chơi kiểm soát bóng lại tỏ ra bế tắc.

Hàng công bế tắc và bài toán "số 9"

Đáng chú ý, Matheus Cunha vẫn chưa ghi được bàn nào sau 4 trận đá chính, còn Marcus Rashford cũng im tiếng qua 3 lần ra sân. Lựa chọn sử dụng "số 9 ảo" đang dần đi vào bế tắc. Trong bối cảnh đó, trung phong Benjamin Sesko – người đã ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Everton và chiến thắng tại Champions League trước Sabah – xứng đáng được trao suất đá chính để mang lại tính trực diện cho hàng công.

Một nguyên nhân khác dẫn đến sự chệch choạc của Man Utd nằm ở công tác chuyển nhượng mùa hè. Dù đã xác định vị trí hậu vệ trái là khu vực trọng yếu cần bổ sung và theo đuổi các mục tiêu như Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly hay David Raum, ban lãnh đạo đội bóng lại không mang về bất kỳ bản hợp đồng nào cho vị trí này.

Trái lại, Man Utd đã chi ra tới 148 triệu bảng để mang về 3 tiền vệ gồm Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba. Điều này vô tình tạo ra sự dư thừa ở khu vực giữa sân.

Hệ quả là khi hậu vệ trái số một Luke Shaw vắng mặt vì chấn thương nhẹ trong trận derby, Carrick đành phải kéo Patrick Dorgu về đá trám. Chính pha đánh đầu phá bóng hỏng của Dorgu đã tạo điều kiện cho Man City tổ chức tấn công và dẫn đến bàn thắng của Haaland. Sự thiếu hụt nhân sự ở vị trí này đang trực tiếp làm suy giảm sức mạnh phòng ngự của đội bóng.

Trận đấu diễn ra lúc 2g ngày 17-9 (giờ Việt Nam)

HLV Carrick: “Biến đau thương thành hành động”

Mặc dù màn trình diễn ở trận derby chưa thực sự thuyết phục, Man United có lý do để cảm thấy bất bình với công tác trọng tài. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong sự thất vọng, HLV Michael Carrick yêu cầu các cầu thủ phải biến sự giận dữ này thành động lực thi đấu.

Trước mắt Man Utd là trận đấu tại Carabao Cup gặp Brighton – đội bóng đã thắng 4 trong 5 lần gần nhất ghé thăm Old Trafford, bao gồm chiến thắng tại FA Cup hồi tháng 1 – trước khi họ hành quân đến làm khách của Fulham ở vòng 5 giải Ngoại hạng vào cuối tuần trước kỳ nghĩ FIFA Days. Carrick nhấn mạnh rằng toàn đội cần nhanh chóng lấy lại thói quen giành chiến thắng để vượt qua khó khăn.

Sau khi lên tiếp quản ghế nóng từ Ruben Amorim và giúp Man Utd cán đích ở vị trí thứ 3 mùa trước, Carrick đã được trao bản hợp đồng chính thức có thời hạn đến năm 2028. Mặc dù vậy, khởi đầu chậm chạp hiện tại đang làm dấy lên những sự hoài nghi và so sánh với kịch bản của Ole Gunnar Solskjaer hay chính Amorim trước đây. Tức là lúc làm “chữa cháy” thì tốt, còn bắt đầu mùa trọn vẹn thì lại … như cũ.

Liverpool, Arsenal thẳng tiến ở Cup Liên đoàn Liverpool và Arsenal đều phải gặp những đối thủ Ngoại hạng Anh ở vòng 3 Carabao Cup, nhưng không gặp quá nhiều khó khăn để đi tiếp. Liverpool đánh bại Tottenham nhờ ba bàn thắng đẹp của Alexis Mac Allister, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai, trong khi Arsenal gieo sầu cho Ipswich với cú đúp của tài năng 16 tuổi Max Dowman cùng các bàn của Noni Madueke và Mikel Merino.

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