Manchester United khẳng định đẳng cấp, Como viết cổ tích Champions League

Sau gần ba năm vắng bóng, Man United đánh dấu sự trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu bằng chiến thắng áp đảo 4-0 trước Sabah FK.

Màn trình diễn rực rỡ của Manchester United cùng thắng lợi đầy cảm xúc 4-1 của tân binh Como trước đội khách Leipzig đã trở thành những điểm nhấn đáng chú ý ở lượt trận mở màn.

Lời khẳng định uy lực của Quỷ Đỏ

Trận đấu mở màn giai đoạn phân hạng (League Phase) của Champions League chứng kiến một Manchester United kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đối thủ Sabah. Dù khởi đầu có phần thận trọng, các học trò của HLV Michael Carrick nhanh chóng làm chủ cuộc chơi khi kiểm soát bóng 59%, tung ra 21 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.67.

Sự biến hóa trong khâu tấn công của Quỷ đỏ thể hiện rõ qua các tình huống phối hợp nhanh và vô cùng trực diện. Phút 27, sau khi Kaheem Parris mất bóng, Bruno Fernandes chuyền bóng cho Patrick Dorgu tạt ngang để Matheus Cunha dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Cuối hiệp một, bộ đôi Bruno Fernandes và Benjamin Sesko lần lượt ghi bàn ở các phút 42 và 45 sau những pha phối hợp ăn ý với Youri Tielemans và Bryan Mbeumo. Sang hiệp hai, Lisandro Martínez ấn định thắng lợi 4-0 ở phút 68 cho Manchester United sau tình huống chớp thời cơ từ pha nhả bóng của Joshua Zirkzee.

Chiến thắng này giúp Michael Carrick trở thành nhà cầm quân người Anh thứ hai trong lịch sử giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên cầm quân tại Champions League.

Bên cạnh đó, từ khi gia nhập Manchester United vào năm 2020, Bruno Fernandes tiếp tục dẫn đầu danh sách các tiền vệ về cả số bàn thắng (23) lẫn kiến tạo (21) tại các giải đấu cúp cấp câu lạc bộ của UEFA. Trận giữ sạch lưới này cũng tạo nên bước đệm tâm lý hoàn hảo cho Quỷ đỏ trước cuộc đại chiến derby Manchester.

Về phía Sabah, dù nhận thất bại đậm, đội bóng Azerbaijan đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành CLB đầu tiên trong trận ra mắt trình làng đội hình xuất phát gồm 11 cầu thủ mang 11 quốc tịch khác nhau.

Como: đêm cổ tích lịch sử bên hồ Stadio Sinigaglia

Como của HLV Cesc Fabregas đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lượt trận mở màn khi đè bẹp thế lực Bundesliga RB Leipzig với tỷ số 4-1 ngay trong trận ra mắt cúp châu Âu.

Để có thể tổ chức trận đấu lịch sử này, Como đã phải trải qua một cuộc đua khốc liệt với thời gian nhằm nâng cấp sân nhà Stadio Sinigaglia bên bờ hồ thơ mộng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe của UEFA.

Nếu không hoàn thành kịp tiến độ, đại diện nước Italy đã phải thi đấu sân nhà cách đó tới 200km trên sân của Sassuolo. Tuy nhiên, sự nỗ lực ngoài đường biên đã được đền đáp bằng màn trình diễn thăng hoa rực rỡ trên thảm cỏ.

Tiền vệ Martin Baturina mở màn đêm hội bằng bàn thắng ở phút 15, trước khi Tasos Douvikas nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, Assane Diao nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 53. Cho dù Andrija Maksimovic gỡ lại một bàn cho Leipzig ở phút 55, Máximo Perrone đã ấn định chiến thắng 4-1 tưng bừng ở phút bù giờ.

Baturina, người nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tự hào chia sẻ rằng đây là một đêm tuyệt vời cho toàn đội và thành phố Como, đồng thời khẳng định đây mới chỉ là sự khởi đầu. Từ vị thế một đội bóng chơi ở Serie D năm 2019, Como dưới sự nhào nặn của Fabregas đã viết nên trang sử mới đầy tự hào.

Các trận đấu khác

Bayern Munich-Bodo/Glimt 5–0: Bayern Munich duy trì kỷ lục toàn thắng trận ra quân ở cả 23 chiến dịch Champions League gần nhất. Jamal Musiala mở tỷ số ở phút 47, trước khi Harry Kane đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 – bàn thắng thứ 34 sau 39 trận tại Champions League cho Bayern của anh. Alphonso Davies cùng cú đúp muộn của Michael Olise đã hoàn tất thắng lợi 5-0.

Fenerbahce-AS Roma 1–1: Trong ngày tái xuất Champions League sau 18 năm vắng bóng, Fenerbahce hòa 1-1 với Roma. Bryan Cristante mở tỷ số cho đội khách ở phút 39, trước khi Archie Brown gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 48 từ đường kiến tạo của Mason Greenwood.

Slavia Prague - Lens 2–3: Dù chơi thiếu người từ đầu hiệp hai do Mikulas Konecny nhận thẻ đỏ, Slavia Prague vẫn vươn lên dẫn 2-1 nhờ cú đúp của Danijel Sturm. Tuy nhiên, Florian Thauvin và Ruben Aguilar đã tỏa sáng ở các phút 91 và 93 để giúp Lens lội ngược dòng giật lại 3 điểm nghẹt thở.

PSV Eindhoven -Shakhtar Donetsk 1–1: PSV chấm dứt chuỗi trận toàn thua ở trận mở màn khi hòa 1-1 với Shakhtar Donetsk. Sergino Dest gỡ hòa ở đầu hiệp hai sau khi Gleiker Mendoza mở tỷ số cho Shakhtar trước giờ nghỉ.

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