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Vấn nạn doping của Ấn Độ trước thềm ASIAD 2026

SGGPO

Còn hơn một tuần nữa là đến ASIAD 2026, công tác chuẩn bị của thể thao Ấn Độ cho sự kiện châu lục này lại hứng chịu thêm một cú sốc về doping.

Công tác chuẩn bị của thể thao Ấn Độ bị ảnh hưởng vì doping (Ảnh: The Indian Express)
Công tác chuẩn bị của thể thao Ấn Độ bị ảnh hưởng vì doping (Ảnh: The Indian Express)

Đô vật nội dung cổ điển Deepak là trường hợp mới nhất trong đoàn thể thao Ấn Độ dự kiến ​​đến Nagoya (Nhật Bản) có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm. Vì thế, Cơ quan Phòng chống Doping Quốc gia (NADA) đã ra quyết định đình chỉ thi đấu tạm thời đối với Deepak - người dự kiến ​​tranh tài ở hạng cân 67kg.

Mẫu thử của anh được lấy trong đợt tuyển chọn vận động viên tham dự ASIAD 20 vào ngày 31-5. Deepak là đô vật thứ 3 có kết quả dương tính, sau khi đô vật nội dung cổ điển Deepanshu (hạng cân 130kg) và đô vật tự do Mukul Dahiya (hạng cân 86kg) bị đình chỉ thi đấu trước đó.

Như vậy Ấn Độ - từng giành 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng tại kỳ đại hội trước ở Hàng Châu (Trung Quốc) - sẽ không có đại diện tranh tài ở 3 hạng cân môn vật tại Aichi-Nagoya 2026.

Ba trường hợp vi phạm môn vật này nằm trong một vấn nạn doping rộng hơn đang đeo bám các vận động viên Ấn Độ, từ Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) cho đến giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD.

Trong những tháng gần đây, đã có gần một chục vận động viên dính líu đến các vụ việc hoặc quy trình xử lý vi phạm doping ở nhiều môn thể thao như cử tạ, judo, vật, điền kinh, bắn súng, chèo thuyền và wushu.

Theo số liệu kiểm tra của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA), Ấn Độ ghi nhận 260 trường hợp có kết quả xét nghiệm bất thường trong năm 2024. Đây là năm thứ 3 liên tiếp quốc gia này đứng đầu danh sách toàn cầu về vấn đề này - một danh hiệu không mấy tự hào.

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LINH SƠN

Từ khóa

doping Ấn Độ ASIAD Trung Quốc Nhật Bản

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