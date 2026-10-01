Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 1-10: Esports giành HCĐ, cầu mây thi đấu thăng hoa

Ngày thi đấu 1-10 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ghi nhận nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm vui với tấm HCĐ của đội tuyển Esports, chiến thắng của cầu mây nữ đến những tiếc nuối ở các môn bắn súng, taekwondo và jiujitsu.

Cầu mây nội dung 4 nữ toàn thắng 3 trận vòng bảng. Ảnh: TAM NINH

Điểm nhấn trong ngày là tấm HCĐ của đội tuyển Esports Việt Nam ở nội dung Liên Minh Huyền Thoại. Trong trận bán kết gặp tuyển Đài Bắc Trung Hoa, các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Đối thủ cho thấy khả năng kiểm soát thế trận vượt trội ở những thời điểm quyết định, vươn lên giành chiến thắng 2-0, qua đó khiến Việt Nam dừng bước ở bán kết và nhận HCĐ chung cuộc.

Ở môn cầu mây, nội dung 4 nữ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Các tuyển thủ Việt Nam khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines với các tỷ số 15-11 và 15-7. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 3 trận trước Ấn Độ, Thái Lan và Philippines để tiến vào bán kết với sự tự tin lớn.

Trong khi đó, nội dung 4 nam đang đối mặt nhiều thử thách. Sau chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở trận ra quân, các tuyển thủ Việt Nam đã để thua 0-2 trước Ấn Độ. Trận gặp Philippines vào ngày 2-10 sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của đội nam.

Môn bắn súng mang đến sự tiếc nuối cho người hâm mộ khi xạ thủ Phạm Quang Huy lỡ cơ hội giành huy chương ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, kết thúc chung cuộc ở vị trí thứ 4.

Tại môn taekwondo, Nguyễn Xuân Thành xếp hạng 5 nội dung quyền cá nhân nam, còn Châu Ngọc Tuyết Sang đứng thứ 8 nội dung quyền cá nhân nữ.

Ở môn jiujitsu, Phùng Thị Huệ cũng để lại nhiều tiếc nuối khi thất bại sít sao trong trận tranh HCĐ hạng cân dưới 48kg nữ.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 1-10. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN