Các môn khác

ASIAD 20: Xạ thủ Phạm Quang Huy tự tin vào chung kết tranh huy chương 25m bắn nhanh

SGGPO

Xạ thủ Phạm Quang Huy có cơ hội giành thêm huy chương cho Đội tuyển bắn súng Việt Nam khi đã lọt vào chung kết cá nhân bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh.

Xạ thủ Phạm Quang Huy vào chung kết bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Xạ thủ Phạm Quang Huy vào chung kết bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phạm Quang Huy thể hiện phong độ tốt nhất trong 3 xạ thủ Việt Nam dự nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Ngày 1-10, các xạ thủ thi đấu lượt 2 vòng loại nội dung. Sau các lượt bắn, Phạm Quang Huy hoàn thành kết quả với 578 điểm đứng hạng 7 nhận suất vào chung kết.

Xạ thủ nhiều kinh nghiệm Hà Minh Thành chỉ đạt hạng 18 với 569 điểm nên lỡ suất vào chung kết tranh huy chương cá nhân. Đồng đội Vũ Tiến Nam đạt 560 điểm nên xếp hạng 24.

Tại chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam, Phạm Quang Huy sẽ thi đấu trước các xạ thủ Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Pakistan, Indonesia và Ấn Độ.

Quang Huy đã góp mặt bài bắn 10m súng ngắn hơi và 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ tại ASIAD 20 nhưng không giành được huy chương.

Nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam là nội dung cuối cùng của xạ thủ Việt Nam tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Quang Huy nhận kỳ vọng sẽ giành thêm huy chương cho bắn súng Việt Nam vào buổi chiều chung kết bài bắn.

Tính kết quả đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam, đội Hàn Quốc giành HCV (1.749 điểm, đội Trung Quốc có HCB (1.740 điểm) và HCĐ là Indonesia (1.720 điểm). Đội Việt Nam có 1.707 điểm nên đứng hạng 5.

Tính đến hết buổi sáng thi đấu ngày 1-10, Đội tuyển bắn súng Việt Nam mới đạt 1 HCĐ tại ASIAD 20.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

ASIAD 20 bắn súng 25m súng ngắn bắn nhanh Phạm Quang Huy Thể thao Việt Nam Đoàn thể thao Việt Nam Đội tuyển bắn súng Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn