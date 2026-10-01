Ông Nguyễn Trọng Hổ là Trưởng đoàn ASIAN Para Games 5 của Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ nhận trọng trách Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài ASIAN Para Games 5 tại Nhật Bản.

Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ. Ảnh: CỤC TDTT VIỆT NAM

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) dự ASIAN Para Games 5-2026 vào ngày 10-10. Kỳ tham dự này, Bộ VH-TT-DL cùng Cục TDTT Việt Nam đã giao nhiệm vụ Trưởng đoàn đối với Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ.

Đây là lần đầu tiên, ông Nguyễn Trọng Hổ nhận trọng trách Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường Đại hội thể thao người khuyết tật quốc tế.

Đoàn góp mặt Đại hội lần này với 31 thành viên, gồm 21 VĐV, 6 cán bộ, 6 HLV, 1 bác sỹ, 1 người dẫn đường, tham gia thi đấu các môn điền kinh (7 VĐV), cử tạ (4), bơi (7), cầu lông (1), bóng bàn (2).

Ban tổ chức sẽ thực hiện phân loại thương tật đối với từng nội dung thi đấu từ ngày 12 tới 16-10.

Toàn Đại hội tổ chức 508 nội dung của 19 môn, phân môn chính thức: bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng đá khiếm thị, boccia, xe đạp, goalball, judo, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền, bơi, bóng bàn, taekwondo, bóng rổ xe lăn, đấu kiếm xe lăn, bóng bầu dục xe lăn, quần vợt xe lăn.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự Lễ thượng cờ vào ngày 16-10. Sau đó, chương trình thi đấu chính thức ASIAN Para Games 5-2026 diễn ra từ 18-10 tới 24-10.

Mục tiêu của Đoàn là nỗ lực giành HCV tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Trong kỳ ASIAN Para Games 4-2022 (tổ chức năm 2023) tại Trung Quốc, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB, 9 HCĐ.

Tấm HCV thuộc về VĐV bơi người khuyết tật Lê Tiến Đạt (nội dung 100m ếch, thương tật SB5).

Dự kiến, lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công sẽ cầm cờ tại Lễ khai mạc ASIAN Para Games 5-2026 của đoàn Việt Nam.

MINH CHIẾN