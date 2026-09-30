ASIAD 20: Thắng nhà vô địch thế giới, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm vào chung kết lịch sử

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã đạt phong độ cao chiến thắng xuất sắc đối thủ Alua Balkibekova (Kazakhstan) để giành quyền vào chung kết.

Nguyễn Thị Tâm nhận chiến thắng thuyết phục, Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Lần đầu tiên trong các lần dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), boxing Việt Nam đã có võ sĩ góp mặt ở 1 trận chung kết.

Trận bán kết hạng cân 51kg nữ tranh tài trưa ngày 30-9 tại ASIAD 20 là cuộc so tài giữa Nguyễn Thị Tâm trước đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan).

Trước cuộc so găng, giới chuyên môn nghiêng dự báo chiến thắng về Alua Balkibekova bởi cô là một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới lúc này. Thậm chí trong các giải đấu quốc tế của mình, Alua Balkibekova mới thua lần gần nhất vào tháng 2-2024.

Dù vậy, Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc tự tin trước đối thủ, khi chủ động di chuyển tìm sơ sở của Alua Balkibekova ra đòn ghi điểm. Các pha ra đòn của võ sĩ Việt Nam đạt được sự chính xác cao, đồng thời giữ được khoảng cách phòng thủ khi Alua Balkibekova ra đòn phản công.

Giữ vững chiến thuật này, Nguyễn Thị Tâm khiến Alua Balkibekova vất vả chống trả nhưng không thành công.

Sau 3 hiệp đấu, Nguyễn Thị Tâm được các trọng tài chấm thắng thuyết phục với tỷ số 5-0 (30/27, 30/27, 30/27, 29/28, 29/28).

Nguyễn Thị Tâm đã nỗ lực thi đấu trước đối thủ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thắng lợi giúp Nguyễn Thị Tâm lần đầu tiên giành quyền dự chung kết tại Đại hội thể thao châu Á. Cô từng từng giành HCĐ tại ASIAD 18-2018. Lần này, Nguyễn Thị Tâm trở lại mạnh mẽ và chắc chắn đổi màu huy chương khi lọt vào trận chung kết.

Tại bán kết còn lại hạng cân 51kg nữ, võ sĩ Wu Yu (Trung Quốc) đã chiến thắng 5-0 trước Feruza Kazakova (Uzbekistan), vào chung kết. Tuyển thủ người Trung Quốc từng giành HCV tại Olympic 2024 ở Pháp.

Trận chung kết giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Yu dự kiến tổ chức vào ngày 2-10 theo giờ địa phương tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Diễm Quỳnh đã nhận HCĐ do thua tại bán kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG Cùng ngày 30-9, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh thua bán kết hạng 75kg nữ trước Bao Ziyi (Trung Quốc) với tỷ số 0-5. Cô đã nhận HCĐ tại ASIAD 20. Lưu Diễm Quỳnh đã bảo vệ được tấm HCĐ từng đạt được tại ASIAD 19.

MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)