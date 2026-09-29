Chi tiết thành tích của Điền kinh Việt Nam ở kỳ ASIAD 20

25 tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã kết thúc kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) chỉ với 1 tấm HCĐ.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành được 1 tấm HCĐ qua các nội dung đã thi đấu. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Môn điền kinh chính thức kết thúc 50 nội dung tranh tài tại ASIAD 20 trên sân vận động trung tâm tối ngày 29-9. Ở đó, 25 tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã trải qua những phần thi đấu của mình.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, một số kết quả chuyên môn của VĐV Việt Nam tạo được sự khích lệ nhưng không ít thành tích chưa thật sự nổi bật. Từ đó thấy rằng, khoảng cách chuyên môn, trình độ của tuyển thủ điền kinh Việt Nam tại đấu trường ASIAD 20 còn xa trước đối thủ hàng đầu châu lục.

Tại ASIAD 20, đội giành được 1 HCĐ tại nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ với thời gian 3’14”54. Thành tích được công nhận phá kỷ lục quốc gia của nội dung. Tấm HCĐ và kỷ lục quốc gia này là điểm sáng lớn nhất của Đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20.

Cùng tại Đại hội, tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Thị Oanh đạt hạng 6 nội dung 10.000m nữ (33’44”92) còn Lê Thị Tuyết về vị trí cuối, hạng 13, với kết quả 38’00”87.

Tại nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường về đích hạng 6 trong 7 VĐV dự tranh với kết quả 8’57”71.

Trên đường chạy 400m nam, Tạ Ngọc Tưởng không vượt qua vòng loại, xếp hạng 10 với kết quả 46”07 còn Hồ Trọng Mạnh Hùng đứng hạng 8 nhảy ba bước nam với kết quả 15m82.

Ở chung kết tiếp sức 4x400m nam, đội Việt Nam với Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng, Lê Ngọc Phúc đã về đích hạng 8 bằng kết quả 3’35”71.

Trong khi đó ở đường chạy chung kết 200m nữ, Lê Thị Cẩm Tú đã về đích hạng 7 với kết quả 23”53. Dù thực tế, cô có thể đạt kết quả tốt hơn do được kỳ vọng giành huy chương.

Tại cự ly 400m nữ, VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh không vượt qua vòng loại do có kết quả 54”46 nên đứng vị trí 12 chung cuộc.

Gương mặt trẻ Dương Thị Thảo chỉ đạt mức xà 1m80 trong nội dung nhảy cao nữ nên không có huy chương. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trên hố nhảy xa, Trần Thị Loan đạt kết quả 6m18 đứng hạng 7 còn Hà Thị Thúy Hằng có vị trí 11 (5m95), không thể tranh huy chương. Trong thi đấu nhảy ba bước nữ, tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà đạt 13m13 đứng hạng 9 còn đồng đội Nguyễn Thị Hường không có thành tích chung cuộc. Tuyển thủ Hoàng Thanh Giang có kết quả hạng 8 tại nội dung 7 môn phối hợp.

Với chung kết tiếp sức 4x100m nữ, 4 tuyển thủ Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú đứng hạng 6 bằng thời gian 44”28.

VĐV Việt Nam đã tập trung thi đấu tiếp sức 4x400m nữ nhưng chưa có huy chương ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nội dung tiếp sức 4x400m nữ được kỳ vọng cao nhất để giành huy chương nhưng chỉ đạt hạng 5 (3'32"28).

Trước khi dự ASIAD 20, mục tiêu được Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt ra là phấn đấu giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN