Điền kinh

ASIAD 20: Đội tuyển điền kinh Việt Nam rời Aichi-Nagoya với sự nuối tiếc không có HCV

SGGPO

2 đội tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam không giành huy chương dù đã được chờ đợi làm nên dấu ấn.

VĐV Nguyễn Thị Ngọc đỏ) đã thi đấu chặng cuối của tiếp sức 4x400m nữ tại ASIAD 20 nhưng không giành được huy chương cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
VĐV Nguyễn Thị Ngọc đỏ) đã thi đấu chặng cuối của tiếp sức 4x400m nữ tại ASIAD 20 nhưng không giành được huy chương cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chi tiết đáng chú ý của Đội tuyển điền kinh Việt Nam tại tối tranh tài chung kết 29-9 môn điền kinh Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) là việc tuyển thủ Vũ Ngọc Khánh rơi gậy, khiến đội tiếp sức 4x400m nam lỡ cơ hội tranh được huy chương.

Tiếp sức 4x400m nam là nội dung tranh tài cuối cùng (nội dung 50) môn điền kinh tại ASIAD 20. 4 tuyển thủ Việt Nam bố trí thi đấu từng chặng lần lượt gồm Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Lê Ngọc Phúc.

Tạ Ngọc Tưởng xuất phát tốt tại chặng đầu tiên và giữ vị trí thứ nhì rồi trao gậy cho Vũ Ngọc Khánh nối tiếp thi đấu. Nhưng khi còn cách điểm cuối chừng 100m, Vũ Ngọc Khánh bất ngờ rơi gậy khiến bị tụt lại.

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Ngọc Khánh nhận gậy từ Tạ Ngọc Tưởng trong chặng thi đấu. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sau đó dù Trần Nhật Hoàng và Lê Ngọc Phúc nỗ lực bám đuổi nhóm đầu nhưng chỉ hoàn thành kết quả chung cuộc 3’35”71, đứng hạng 8.

Kết quả mang lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ điền kinh Việt Nam vì đội tiếp sức 4x400m nam được chờ đợi có mặt trong nhóm đầu nhận huy chương ASIAD 20. Tại vòng loại, đội tiếp sức 4x400m nam của Việt Nam từng đạt thông số 3’04”17.

Về đích đầu tiên, giành HCV là đội Nhật Bản với thời gian 3’00”75. HCB là đội Qatar với thời gian 3’00”93 và HCĐ là Ấn Độ (3’01”61).

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Các gương mặt tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam thi đấu chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong khi đó, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam cũng không giành huy chương.

4 tuyển thủ Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc đạt 3’32”28, có vị trí hạng 5. Giành HCV là đội Ấn Độ với thông số 3’29”69 còn HCB là Bahrain (3’30”21), HCĐ là Trung Quốc (3’31”02).

Cách đây 4 tháng, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam từng đạt HCV tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 với kết quả 3’31”16 nhưng tại ASIAD 20 họ không có kết quả vượt hơn thông số này.

Như vậy, Đội tuyển điền kinh Việt Nam khép lại hành trình dự ASIAD 20 với 1 tấm HCĐ (nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ), không thể giành HCV.

Tại ngày cuối môn điền kinh, tuyển thủ Dương Thị Thảo đạt kết quả 1m80 nhảy cao nữ nên xếp vị trí hạng 6.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 điền kinh tiếp sức 4x400m nữ tiếp sức 4x400m nam Điền kinh Việt Nam Đoàn thể thao Việt Nam

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