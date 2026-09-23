Gần 3.000 VĐV sẽ thi đấu Chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới vì hòa bình năm 2026

Chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 51 - vì hòa bình năm 2026 sẽ thu hút 3.000 VĐV tranh tài nội dung đối với hệ phong trào và nâng cao.

Các VĐV sẽ tiếp tục được tranh tài những cự ly hấp dẫn tại Giải chạy báo Hà Nội Mới vì hòa bình năm 2026 vào ngày 27-9. Ảnh: QUANG THÁI

Chiều ngày 23-9 tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 51 – vì hòa bình năm 2026 đã chia sẻ cụ thể các nội dung tranh tài. Các cự ly chung kết được diễn ra sáng 27-9 tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với 3.000 VĐV tham dự.

Các nội dung phong trào thi đấu gồm 1.750m (tương đương 1 vòng hồ) nam, nữ THCS và THPT khối quận, huyện, thị xã; 1.750m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài và 3.500m (2 vòng hồ) nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang; 5.250m (3 vòng hồ) nam lao động sản xuất và vũ trang.

Hệ nâng cao dành cho VĐV chuyên nghiệp có cự ly 5.250m (3 vòng hồ) cho nữ và 8.750m (5 vòng hồ) đối với nam.

Ban tổ chức thông báo về chương trình thi đấu giải năm nay. Ảnh: MINH GIANG

Đại diện Ban tổ chức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nhà báo Nguyễn Minh Đức khẳng định: “Năm nay, giải chạy báo Hà Nội Mới sẽ tiếp tục được tổ chức với sự chuẩn bị tốt nhất dành cho các VĐV. Chúng tôi hy vọng VĐV tham gia các nội dung sẽ có cuộc tranh tài hấp dẫn”.

Theo Ban tổ chức vào buổi thi đấu chung kết, 250 VĐV người nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Mỹ, Brunei, Lào, Campuchia, Cuba, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia, Palestine, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore… sẽ tham gia thi đấu.

Trong đó, cựu VĐV từng vô địch 2 kỳ SEA Games 28-2015 và SEA Games 29-2017 là Nikko Huelgas (Phu quân Phó Đại sứ Philippines) đăng ký thi đấu.

Toàn giải năm nay có tổng giải thưởng 300 triệu đồng.

MINH CHIẾN