Điền kinh Việt Nam dự kiến cử 25 tuyển thủ tham dự ASIAD 20

VĐV tiếp sức 4x400m nữ của Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trông vào đội hình tiếp sức 4x400m nữ

Hiện các tuyển thủ đang bước vào giai đoạn nước rút tập huấn để tích lũy thể lực và sẽ đạt điểm rơi phong độ trong tháng 9 nhằm tranh tài ASIAD 20. Thời điểm này, lực lượng chuẩn bị cho ASIAD 20 được giảm thiểu mọi áp lực để giữ tinh thần tốt nhất.

Đến ASIAD 20 tranh tài, Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến cử 25 VĐV thi đấu chính thức, tăng gấp đôi so với thành phần từng dự ASIAD 19 vào năm 2023 tại Trung Quốc.

Cơ hội tranh được huy chương ASIAD 20 của Đội tuyển điền kinh Việt Nam được đánh giá là triển vọng. Ban huấn luyện đánh giá nội dung tiếp sức 4x400m nữ là 1 trong những nội dung được chờ đợi sẽ giành huy chương cho Đội tuyển điền kinh Việt Nam. Dự báo thành tích được xây dựng trên phong độ thực tế của VĐV đội tiếp sức 4x400m nữ cùng các kết quả quốc tế mà chúng ta đã đạt được trong 3 năm qua ở nội dung này.

Hiện tại, 4 VĐV chính thức của đội tiếp sức 4x400m nữ là Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc. Tất cả đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị trước tranh tài ASIAD 20.

Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế gần nhất mà 4 tuyển thủ thể hiện chuyên môn ở năm 2026. Khi đó, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành HCV tiếp sức 4x400m nữ với thời gian 3’31”16.

Tìm cơ hội giành huy chương

Các gương mặt chủ lực như Nguyễn Thị Oanh được xây dựng nhiệm vụ cụ thể tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại 3 kỳ ASIAD gần nhất trước khi ASIAD 20 diễn ra, Đội tuyển điền kinh Việt Nam có những kết quả khác nhau. Đội tuyển điền kinh Việt Nam có 2 HCB tại ASIAD 17 thi đấu năm 2014. Ở ASIAD 18 tổ chức năm 2018, VĐV điền kinh Việt Nam giành 2 HCV, 3 HCĐ. Tuy nhiên, trong kỳ ASIAD 19 năm 2023, chúng ta không giành được huy chương.

Ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam từng chia sẻ, Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tập trung lực lượng tốt nhất để phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 20.

Các nhà quản lý hướng đến mục tiêu lạc quan sẽ phấn đấu giành HCV điền kinh ASIAD 20. Tuy nhiên, giới chuyên môn phân tích theo thực tế thì mục tiêu có huy chương là nhiệm vụ vừa tầm cho các tuyển thủ điền kinh Việt Nam. Bởi lẽ, tất cả VĐV điền kinh hàng đầu châu lục sẽ tham gia ASIAD 20, tạo sự cạnh tranh rất quyết liệt.

Đội hình 25 tuyển thủ điền kinh Việt Nam dự kiến tham dự ASIAD 20 có nhiều gương mặt quen thuộc như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Kha Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý, Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu…

MINH CHIẾN