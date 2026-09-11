Trưởng đoàn thể thao Việt Nam kiểm tra các đội tuyển trọng điểm chuẩn bị ASIAD 20

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh – có buổi gặp mặt, kiểm tra các thành viên một số Đội tuyển thể thao Việt Nam trọng điểm chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Thành viên Đội tuyển điền kinh Việt Nam báo cáo sự chuẩn bị chuyên môn tới thời điểm trước khi dự ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH

Trực tiếp gặp mặt, kiểm tra và động viên tinh thần HLV, VĐV các Đội tuyển điền kinh Việt Nam, bắn súng Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nắm bắt thêm sự chuẩn bị của từng tổ nội dung vào giai đoạn nước rút trước khi sang Nhật Bản thi đấu.

Trên sân tập ngày 11-9 tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, các tổ nội dung của Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã báo cáo sự chuẩn bị, trong đó nhóm VĐV trọng điểm tham gia ASIAD 20 đang duy trì kỹ thuật, thể lực đồng thời tránh tối đa chấn thương khi Đại hội đã cận kề.

Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam thông báo từng VĐV xác định cụ thể nhiệm vụ và tự tin để bước vào thi đấu. Theo đó, rạng sáng ngày 12-9, 2 tổ nội dung trọng điểm gồm tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ sang Nhật Bản. Đây là những VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam tới Nhật Bản tập huấn sau đó bước vào thi đấu ASIAD 20 từ ngày 24-9.

Trong buổi kiểm tra tại Trường bắn súng quốc gia, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nắm bắt tinh thần của nhiều xạ thủ có khả năng tranh chấp thành tích tốt tại ASIAD 20. Các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy... thay mặt đồng đội cho biết tinh thần toàn đội rất tập trung, nỗ lực vượt qua mọi áp lực bước vào thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã gặp mặt các xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tin tưởng: “Tất cả xạ thủ tham dự ASIAD 20 tiếp tục duy trì sự ổn định tâm lý, sự chuẩn xác trong kỹ thuật và tập trung giành điểm số vào thời điểm quyết định”.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam dự kiến sẽ sang Nhật Bản vào ngày 16-9.

Theo kế hoạch, thành phần chính của Đoàn thể thao Việt Nam (trong đó có Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh) sẽ di chuyển sang Nhật Bản vào tối muộn ngày 15-9.

MINH CHIẾN