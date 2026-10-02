Ông Nguyễn Ngọc Anh được bầu là Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Anh đã được bầu giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2026-2031).

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh (áo vàng) đang có mặt tại Italy dự Giải vô địch, vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: WFVV

Trong khuôn khổ Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam đang tổ chức tại Italy, Đại hội đồng LIên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam – WFVV nhiệm kỳ 2 (2026-2031) đã diễn ra.

Trong phiên làm việc ngày 1-10 theo giờ địa phương, Đại hội đồng đã bầu chọn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, qua đó Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2.

Trước đó, các ủy viên Ban chấp hành của WFVV đã làm việc đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ thứ nhất cũng như đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn mới.

Cùng tại Italy, Giải vô địch, vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam sẽ kéo dài tới ngày 5-10, với 378 nội dung quyền biểu diễn và đối kháng dành cho vô địch và vô địch trẻ với sự góp mặt của hơn 500 HLV, VĐV toàn thế giới.

Đội tuyển Võ thuật cổ truyền Việt Nam tự tin sang Italy tranh tài. Ảnh: NGUYỄN CHIẾN

Đoàn Võ cổ truyền Việt Nam có 83 thành viên gồm các cán bộ, trọng tài, HLV, VĐV tham gia thi đấu. Trong đó, 40 VĐV được đăng ký dự tranh tại nhiều nội dung quan trọng.

Đối với quyền biểu diễn, VĐV sẽ tham gia quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện. Đáng chú ý, VĐV dưới 17 tuổi được đăng ký thêm nội dung tập thể, đối luyện; nhóm tuổi 41-60 sẽ có các bài tự chọn và đối luyện.

MINH CHIẾN