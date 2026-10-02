Nhiều kỳ thủ Việt Nam tăng elo trên xếp hạng thế giới FIDE

Tại bảng xếp hạng cờ vua thế giới mới nhất tháng 10, nhiều kỳ thủ Việt Nam đã tăng thêm hệ số elo.

Đội cờ vua nam Việt Nam vừa thi đấu tại Olympiad 2026 ở Uzekistan. Ảnh: VNCHESS

Bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn cờ vua quốc tế FIDE công bố ngày 1-10. Trong danh sách 100 kỳ thủ xuất sắc nhất hiện tại, đại kiện tướng Lê Quang Liêm tiếp tục giữ hạng 16. Lê Quang Liêm giữ hệ số elo 2732.

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam không thi đấu Giải cờ vua đồng đội thế giới 2026 – Olympiad 2026 mới đây ở Uzbekistan nhưng là thành viên Ban huấn luyện đội nữ Mỹ.

Vị trí số 1 vẫn là đại kiện tướng Magnus Carlsen (Na Uy, elo 2823), số 2 là Hikaru Nakamura (Mỹ, elo 2792) và vị trí thứ 3 là Fabiano Caruana (Mỹ, elo2784).

Trên xếp hạng mới của tháng 10, kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy của Việt Nam đã tăng 4 elo để từ 2509 lên 2513. Với hệ số elo hiện tại, Đầu Khương Duy giữ hạng 516 thế giới. Kết quả tăng elo của Khương Duy sau khi thi đấu thành công tại Olympiad 2026 vừa qua.

Kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy gia tăng elo lên 2484 sau giải Olympiad 2026 vừa qua. Trước đó trong tháng 9, hệ số elo của Gia Huy là 2464. Anh đang đứng hạng 844 thế giới.

Kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy đã tăng elo lên 2474. Trong tháng 9, elo của Nguyễn Quốc Hy là 2428.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của cờ vua TPHCM và Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam đã tăng 8 elo. Nam kỳ thủ vừa đạt kết quả tốt tại Olympiad 2026 nên giữ hệ số elo 2432 (trước đó, Gia Phúc có elo 2424 trong tháng 9), xếp hạng 1321 thế giới.

MINH CHIẾN