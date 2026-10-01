ASIAD 20: Thể thao Việt Nam giành thêm HCĐ môn thể thao điện tử

Các game thủ của Việt Nam được tấm HCĐ thứ 2 đầy ý nghĩa tại ngày tranh tài 1-10 ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội hình thi đấu game Liên minh huyền thoại của Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam. Ảnh: VIRESA

Đội Việt Nam vào thi đấu bán kết game Liên minh huyền thoại trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa để tìm cơ hội vào chung kết sáng ngày 1-10.

Đội hình thi đấu của Việt Nam có Nguyễn Đăng Khoa, Đinh Anh Tài, Trần Duy Đức, Trần Duy Sang, Lê Văn Hoàng Hải, Hoàng Công Nghĩa.

Sau trận bán kết, đội Việt Nam đã thua 0-2 trước đối thủ sau 2 hiệp đấu nên lỡ cơ hội góp mặt chung kết tranh HCV.

Dù vậy, đội Việt Nam đã có HCĐ game Liên minh huyền thoại. Bán kết còn lại là cuộc đấu giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Trước khi dự ASIAD 20, Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương trong các nội dung tham dự.

Đến lúc này, đội giành 2 HCĐ môn thể thao điện tử. Đây là những kết quả lịch sử đáng nhớ của Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á.

Tại ASIAD 20, tuyển thủ thể thao điện tử Việt Nam được tuyển chọn từ hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, trên cơ sở đánh giá thành tích, phong độ và yêu cầu chuyên môn từng nội dung. Song song với quá trình tập luyện trong nước, các đội tuyển được tạo điều kiện thi đấu, tập huấn và cọ xát quốc tế trước khi sang Nhật Bản.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam xếp hạng 4 nội dung Liên minh huyền thoại. Sau 3 năm, chúng ta cải thiện thành tích, giành HCĐ ASIAD 20.

MINH CHIẾN