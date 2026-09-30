Điền kinh Trung Quốc và những biểu tượng chiến thắng trẻ trung ở ASIAD 20

Chen Yujie - nữ sinh trung học 17 tuổi đến từ Chiết Giang, và Chen Yuanjiang - cũng là một VĐV trưởng thành từ phong trào điền kinh học đường... cùng nhiều VĐV trẻ trung khác tạo ra chiến thắng ấn tượng cho điền kinh Trung Quốc ở ASIAD 20, khi họ thắng 17 HCV, 14 HCB, 8 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn.

Chen Yujie khoe thành tích giành 3 huy chương ASIAD 20 (Ảnh: THX)

Chen Yujie vượt qua đích đến vòng chạy chung kết nội dung tiếp sức 4x100m nữ ở vị trí số 1, cùng các đồng đội Liang Xiaojing Liu Guoyi, Liu Xiajun giành lấy tấm HCV cuối cùng của điền kinh Trung Quốc tại ASIAD 20 vào đêm 29-9.

Trung Quốc đã khép lại màn tranh tài ở Aichi-Nagoya 2026 với thành tích rất ấn tượng: 17 HCV, 14 HCB và 8 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn môn điền kinh tại ASIAD 20, bỏ xa Nhật Bản chỉ có 10 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ.

Thành tích này tuy kém đôi chút so với chính điền kinh Trung Quốc tại kỳ ASIAD 19 ở Hàng Châu hồi 3 năm trước (19 HCV, 11 HCB, 9 HCĐ), nhưng nên nhớ là khi đó, Trung Quốc có ưu thế sân nhà, tạo ra lợi thế đáng kể. Còn hiện tại, chiến thắng của họ ghi đậm dấu ấn bởi các gương mặt trẻ trung có xuất phát điểm học sinh, sinh viên. Nó cho thấy điền kinh Trung Quốc mang đậm dấu ấn xây dựng phát triển gốc rễ học đường ấn tượng.

Với Chen Yujie - cô nàng “chân ngắn" 17 tuổi hiện là Ngôi sao mới của điền kinh Trung Quốc với 3 tấm huy chương: 2 HCV ở trong các nội dung chạy 100m và tiếp sức 4x100m, cùng tấm HCB chạy cự ly 200m. Mọi chuyện đến với cô thật sự khó tin.

Khi Chen Yujie (cha mẹ đều là các cựu VĐV điền kinh) lập thành tích lớn từ các Đại hội thể thao học đường, Đại hội thể thao học sinh - sinh viên Trung Quốc từ 2023, khi mới 14 tuổi, giành chiến thắng nội dung 100m với thành tích 11 giây 60 (phá Kỷ lục ASIAD), cô bàng hoàng: “Chờ đã, mình là nhà vô địch rồi sao? Cảm giác thật không thể tin được”.

Chen Yuejie (bước sang tuổi 18 vào tháng 12 tới) miêu tả: “Chiến thắng này là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho tôi. Giờ tôi đã là nhà vô địch ASIAD, và tôi muốn đạt được nhiều thành tích hơn trên đấu trường quốc tế, hay vô địch thế giới Olympic.

Khi đã trở thành nhà vô địch, mục tiêu của tôi trong tương lai là bảo vệ danh hiệu của mình. Tôi vẫn còn chút tiếc nuối. Có thể coi đây như là một thử thách nhỏ dành cho tôi. HCV 100m là món quà trưởng thành tuyệt vời nhất mà tôi có thể nhận được trước khi bước vào tuổi trưởng thành, trong khi HCB chạy 200m là một bài học để chào tạm biệt tuổi thiếu niên của mình”.

Chen Yujie không phải là biểu tượng chiến thắng trẻ trung duy nhất của điền kinh Trung Quốc tại ASIAD 20. Trước đó, Chen Yuanjiang (mới 20 tuổi) đã tạo cột mốc lớn nhất sự nghiệp và thậm chí lớn nhất cuộc đời khi giành HCV nội dung 110m rào với thành tích 13 giây 15.

VĐV được báo giới Trung Quốc miêu tả là “tân Liu Xiang” (Lưu Tường mới), vốn từng vô địch các cấp độ giải trẻ học sinh sinh viên Trung Quốc 2023, rồi giành HCB giải điền kinh vô địch thế giới lứa tuổi U20 năm 2024.

Chen Yuanjiang chia sẻ sau chiến thắng: “Tôi vẫn rất phấn khởi vì điền kinh Trung Quốc đã giành lại HCV ở nội dung chạy vượt rào 110m nam, thành tích mà chúng tôi đánh mất ở ASIAD 19 tại quê nhà Hàng Châu”.

“Trong cuộc đua này, tôi chỉ tập trung vào kỹ thuật của mình, sau khi đã học hỏi được rất nhiều từ những cuộc đua trước đó. Trong suốt đường chạy chung kết, tôi chắc chắn cảm nhận được áp lực của cuộc đua".

Và không chỉ Chen Yujie, Chen Yuanjiang... điền kinh Trung Quốc tại ASIAD 20 còn rất nhiều VĐV trẻ, lứa học sinh - sinh viên giành chiến thắng: Wu Hongjao (23 tuổi, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hoa Trung, HCV 800m), Shi Shengji (19 tuổi, trưởng thành từ đội tuyển điền kinh năng khiếu của tỉnh, HCV đi bộ bán marathon), Huang Yingying (19 tuổi, học Đại học Sư phạm Phúc Kiến, HCV nhảy xa nữ).

BXH huy chương điền kinh ASIAD 20

1-Trung Quốc 17 HCV, 14 HCB, 8 HCĐ 2-Nhật Bản 10 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ 3-Bahrain 9 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ 4-Thái Lan 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ 5-Uzbekistan 3 HCV, 0 HCB, 1 HCĐ

Đ.Hg.