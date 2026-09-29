Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 29-9: Đoàn Việt Nam có HCV từ cầu mây

Điểm nhấn trong ngày thi đấu 29-9 tại ASIAD 20 của đoàn thể thao Việt Nam là đội tuyển cầu mây xuất sắc giành HCV ở nội dung đôi nữ.

Cầu mây đôi nữ giành HCV ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Trong trận chung kết gặp tuyển Philippines, đội hình cầu mây Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thi đấu chính thức, trong khi Lê Thị Hồng Liên đóng vai trò dự bị. Trước đối thủ được đánh giá có nhiều kinh nghiệm, hai tuyển thủ Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin, lựa chọn lối chơi chủ động và phối hợp ăn ý ngay từ những pha cầu đầu tiên.

Nhờ khả năng phòng thủ chắc chắn cùng những pha xử lý kỹ thuật chính xác, Thu Trang và Khánh Ly nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn. Tuyển Philippines gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam áp đảo ở mọi khâu. Tỷ số chung cuộc 2-0 thắng lợi cho cầu mây nữ Việt Nam. Tấm HCV này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sau 20 năm đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam mới giành ngôi vô địch ASIAD ở nội dung đôi nữ (kể từ tấm HCV tại ASIAD 15 - 2006).

Nhiều đội tuyển khác cũng mang đến những tín hiệu tích cực. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã đánh bại Hồng Kông (Trung Quốc) với tỷ số 3-1 sau gần hai giờ thi đấu căng thẳng. Ở thể thao điện tử, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng trước Saudi Arabia, Malaysia và UAE để giành ngôi nhất bảng A, qua đó tiến vào vòng bán kết với nhiều kỳ vọng.

Trong khi đó, điền kinh chưa đạt được kết quả như mong muốn. Dương Thị Thảo không thể cạnh tranh huy chương ở nội dung nhảy cao khi dừng ở mức xà 1m80, còn đội tiếp sức nữ 4x400m chỉ xếp thứ 5 chung cuộc (3 phút 32 giây 28). Đội tiếp sức nam 4x400m gặp sự cố đánh rơi gậy và về đích cuối cùng.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 29-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN