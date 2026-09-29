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Xem chiến thắng cảm xúc giành HCV của cầu mây Việt Nam tại ASIAD 20

SGGPO

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã chúc mừng tấm HCV nội dung đôi nữ môn cầu mây của Đoàn thể thao Việt Nam trong sáng ngày 29-9.

Ban huấn luyện và cầu thủ hân hoan sau chiến thắng tại chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Ban huấn luyện và cầu thủ hân hoan sau chiến thắng tại chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngay sau khi Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Philippines, đạt HCV nội dung đôi nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã gởi lời chúc mừng.

Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL rất vui mừng trước thành tích giành HCV của các cô gái cầu mây Việt Nam.

Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam thưởng “nóng” ngay cho đội tuyển và động viên VĐV Đội tuyển cầu mây Việt Nam; các Đội tuyển thể thao quốc gia chưa thi đấu sẽ tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Ngay tại sân đấu, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã trao thưởng “nóng” 200 triệu đồng cho Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, nội dung đôi nữ.

Lần gần nhất cầu mây nữ giành HCV đôi nữ tại Đại hội thể thao châu Á là kỳ ASIAD 15-2006 và sau 20 năm mới lập lại thành tích này.

Cùng xem những hình ảnh thi đấu trận chung kết và cảm xúc chiến thắng được ghi lại tại Nhật Bản:

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MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)

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