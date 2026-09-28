Fu Chao-hsuan giải cơn khát vàng cho Đài Bắc Trung Hoa sau 60 năm

Vận động viên nhảy cao Fu Chao-hsuan đã chấm dứt chuỗi 60 năm chờ đợi huy chương vàng điền kinh nam của Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD, khi chinh phục thành công mức xà 2,25 mét.

Nội dung nhảy cao nam tại ASIAD. Ảnh: THX

Vận động viên 23 tuổi Fu Chao-hsuan đã san bằng thành tích tốt nhất trong mùa giải của mình tại trận chung kết ở nội dung nhảy cao nam diễn ra dưới trời mưa ở Nagoya.

Cả Fu và vận động viên Sarvesh Kushare của Ấn Độ đều vượt qua mức xà 2,25 mét, nhưng Fu giành HCV nhờ thành công ngay trong lần nhảy đầu tiên. Kushare cần đến 2 lần thử, trong khi Woo Sang-hyeok của Hàn Quốc giành HCĐ với thành tích 2,22 mét. Sau đó, cả Fu và Kushare đều thất bại cả 3 lần ở mức xà 2,28 mét, giúp Fu giữ vững vị trí dẫn đầu.

Chiến thắng này đánh dấu tấm huy chương ASIAD đầu tiên của Đài Bắc Trung Hoa ở nội dung nhảy cao nam kể từ khi Liao Hsueh-sung giành HCĐ tại ASIAD năm 1990 ở Bắc Kinh. Đây cũng là HCV ASIAD đầu tiên của Đài Bắc Trung Hoa ở một nội dung điền kinh nam kể từ khi Wu Ah-min vô địch môn 10 môn phối hợp tại ASIAD năm 1966 ở Bangkok.

Sau ngôi vô địch, Fu Chao-hsuan chia sẻ: “Tôi nghĩ mình có thể đứng thứ 3, hoặc may mắn thì đứng thứ 2. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành được HCV”.

Đây là tấm HCV thứ 3 của Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 20. Trước đó kình ngư Wang Kuan-hung là người mang về tấm HCV thứ 2 sau khi giành chiến thắng ở nội dung bơi bướm 200m nam.

Theo Liberty Times, thành công của Wang là HCV đầu tiên của Đài Bắc Trung Hoa ở nội dung bơi lội nam tại ASIAD. Trước đó, vận động viên Tsai Shu-min từng giành HCV ở nội dung bơi tự do 200m nữ tại ASIAD năm 1998 ở Bangkok.

Cặp đôi vận động viên quần vợt mềm (soft tennis) nội dung đôi nam nữ Yu Kai-wen và Huang Shih-yuan đã mở màn khi giành tấm HCV đầu tiên cho Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 20. Yu và Huang đánh bại cặp đôi người Nhật Bản Toshiki Uematsu và Rena Temma, mang về tấm HCV ASIAD đầu tiên ở nội dung đôi nam nữ quần vợt mềm sau 8 năm.

LINH SƠN