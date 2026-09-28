Hàn Quốc vào chung kết tiếp sức 4x100m sau khi án phạt hủy bỏ

Các vận động viên Hàn Quốc đã giành quyền vào chung kết nội dung tiếp sức nam 4x100m tại ASIAD 20 sau khi quyết định loại đội khỏi cuộc thi trước đó bị hủy bỏ.

Hàn Quốc rời đường chạy ở vòng loại nội dung tiếp sức nam 4x100m. Ảnh: Yonhap

Đội hình Hàn Quốc gồm Kim Si-on, Joel Jin Nwamadi, Daniel Biwesa và Lee Jae-seong đã bị loại trong vòng loại nội dung tiếp sức nam 4x100m tại sân vận động Điền kinh Mizuho Park (Nagoya, Nhật Bản) vào ngày 27-9. Họ bị nghi vấn vi phạm quy định trao gậy tiếp sức giữa người chạy thứ nhất (Kim) và người chạy thứ 2 (Nwamadi).

Xét về thành tích thời gian, đội Hàn Quốc xếp thứ 4 tại lượt chạy của mình và đứng thứ 7 chung cuộc trong số 12 đội tham gia (8 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào chung kết dự kiến ​​diễn ra trong ngày 28-9).

Ban huấn luyện đội Hàn Quốc đã ngay lập tức khiếu nại quyết định này, và được chấp nhận. Theo Gameshub - cổng thông tin cập nhật kết quả và lịch thi đấu theo thời gian thực của Đại hội Thể thao châu Á 2026 - đội Hàn Quốc đã được hội đồng trọng tài phúc thẩm khôi phục quyền thi đấu.

HLV Ha Kyung-su cho biết: “Ngay sau khi có quyết định xử phạt, chúng tôi đã nộp các video để chứng minh rằng đội không vi phạm quy định dẫn đến việc bị loại, và ban tổ chức đã chấp nhận điều đó. Chúng tôi sẽ thi đấu ở trận chung kết”. HLV Ha Kyung-su nói thêm trước đó hội đồng trọng tài đã xác định rằng Kim và Nwamadi đã thực hiện trao gậy tiếp sức bên ngoài khu vực quy định.

Sau khi quyết định truất quyền thi đấu được hủy bỏ, Hàn Quốc tiếp tục hành trình chinh phục huy chương ở nội dung tiếp sức 4x100m nam, với sự dẫn dắt của Nwamadi và Biwesa - 2 vận động viên lần lượt về đích ở vị trí thứ 4 và thứ 5 tại nội dung chạy 100m nam hôm 26-9.

LINH SƠN